На слова Орловой о выходе из зоны комфорта отреагировала психолог Панфилова: «Формулировка создавалась для других условий»

Ведущая Ольга Орлова в своих соцсетях часто общается с подписчицами на личные темы, обсуждая определенные психологические моменты.
На сей раз к знаменитости обратилась подписчица с вопросом: «Как сделать шаг «выйти из зоны комфорта?» Ольга Орлова ей ответила: «Мне кажется, нужно стремиться в нее зайти. А вы куда оттуда собрались?»
Психолог
«К сожалению, многие из нас думают о том, что выходить из зоны комфорта — это все равно что создавать себе проблемы, когда у тебя все хорошо, чтобы что-то изменить в своей жизни. Но эта формулировка создавалась для других условий, когда человек жил в какой-то тепличной среде, искусственно хорошей, когда кто-то или что-то ограждало его от столкновения с жизненными трудностями. И вот здесь важно отстегнуться от родителей или других людей, от их опеки, выйти из тепличной среды, наконец-то уже сделать какие-то самостоятельные шаги. Это шаг в самостоятельную жизнь, в какое-то развитие, в движение вперед», — пояснила психолог.
Выходить из зоны комфорта нужно далеко не всем, а только тем, кто задержался в ощущении чей-то опеки во взрослом состоянии. Рано или поздно эта опека закончится и может произойти непоправимое, поэтому важно узнать о реалиях жизни в адекватном возрасте.
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