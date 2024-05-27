На слова Орловой о выходе из зоны комфорта отреагировала психолог Панфилова: «Формулировка создавалась для других условий»

Ведущая Ольга Орлова в своих соцсетях часто общается с подписчицами на личные темы, обсуждая определенные психологические моменты.

На сей раз к знаменитости обратилась подписчица с вопросом: «Как сделать шаг «выйти из зоны комфорта?» Ольга Орлова ей ответила: «Мне кажется, нужно стремиться в нее зайти. А вы куда оттуда собрались?»

Психолог Наталья Панфилова в разговоре с журналистом Teleprogramma.pro заметила, что Ольга Орлова не совсем правильно понимает выражение «выход из зоны комфорта». Впрочем, ее подписчица тоже может неверно истолковывать эту популярную мысль из психологии.

«К сожалению, многие из нас думают о том, что выходить из зоны комфорта — это все равно что создавать себе проблемы, когда у тебя все хорошо, чтобы что-то изменить в своей жизни. Но эта формулировка создавалась для других условий, когда человек жил в какой-то тепличной среде, искусственно хорошей, когда кто-то или что-то ограждало его от столкновения с жизненными трудностями. И вот здесь важно отстегнуться от родителей или других людей, от их опеки, выйти из тепличной среды, наконец-то уже сделать какие-то самостоятельные шаги. Это шаг в самостоятельную жизнь, в какое-то развитие, в движение вперед», — пояснила психолог.

Выходить из зоны комфорта нужно далеко не всем, а только тем, кто задержался в ощущении чей-то опеки во взрослом состоянии. Рано или поздно эта опека закончится и может произойти непоправимое, поэтому важно узнать о реалиях жизни в адекватном возрасте.