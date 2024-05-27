«Сшито, когда Виктория весила больше»: на промах Бони, появившейся в платье «капуста» в Каннах, указала стилист

Модель выбрала платье лаймового цвета с накидкой в форме цветов. Фото: соцсети Виктории Бони

Подписчики Виктории Бони раскритиковали ее наряды.

Модель и блогер Виктория Боня, приехавшая к завершению Каннского кинофестиваля, попала под шквал критики из-за своих нарядов.

Розовое платье с перьями, по мнению хейтеров, лишило Боню шеи, а наряд цвета лайма с волнами и рюшами сзади в форме цветов, который она надела на закрытие кинофорума, вызвал у подписчиков ассоциации с кочанами капусты.

Стилист Надя Иванова по просьбе Teleprogramma.pro оценила образ Виктории. Эксперт отметила, что второй наряд модели был актуален и вполне уместен на красной дорожке в Каннах. Тема гипертрофированных цветов сейчас в тренде, а цвет лайма — один из актуальных летних оттенков и хорошо сочетается с внешностью Бони. 

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Фото: соцсети Виктории Бони

«Что касается формы силуэта и посадки, то здесь есть определенные промахи. Я бы платье на Виктории затянула побольше, сделала бы более акцентную талию. У меня ощущение, что платье великовато, как будто оно сейчас сползет. Не хватает четкости формы, которая должна здесь однозначно присутствовать. Либо платье было сшито не по меркам Виктории, либо в период, когда она весила больше. 

Пропорциональный диссонанс бросается в глаза. И это видно на видео, когда Боня поворачивается и в зоне декольте платье очень некрасиво топорщится: дает лишний воздух между своей формой и грудью Виктории. Если такой нюанс исправить, платье было бы просто шикарно для красной дорожки», — считает Иванова.

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