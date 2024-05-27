«Сшито, когда Виктория весила больше»: на промах Бони, появившейся в платье «капуста» в Каннах, указала стилист

Модель и блогер Виктория Боня, приехавшая к завершению Каннского кинофестиваля, попала под шквал критики из-за своих нарядов.

Розовое платье с перьями, по мнению хейтеров, лишило Боню шеи, а наряд цвета лайма с волнами и рюшами сзади в форме цветов, который она надела на закрытие кинофорума, вызвал у подписчиков ассоциации с кочанами капусты.

Стилист Надя Иванова по просьбе Teleprogramma.pro оценила образ Виктории. Эксперт отметила, что второй наряд модели был актуален и вполне уместен на красной дорожке в Каннах. Тема гипертрофированных цветов сейчас в тренде, а цвет лайма — один из актуальных летних оттенков и хорошо сочетается с внешностью Бони.