Об образе Бузовой с асимметричным платьем на «Героях РПЛ» стилист Темиралиева: «Нравится все!»

Ольга Бузова чаровала публику своим образом, представ на премии «Герои РПЛ» в стильном платье по фигуре. Она выбрала для появления на сцене черное облегающее платье с белым бантом, которое подчеркнуло ее изящную фигуру и добавило образу нотку элегантности.
Стилист-имиджмейкер
Ольга Бузова. Фото: t.me/byzovahouse
«Мне нравится здесь буквально все! Дозированное сочетание белого на черном, что делает образ дорогим. Волшебный модный бант. Нитка жемчуга на шее поддержана серьгами в виде цветка, которые придают нежности и романтичности образу, имеют идеальный размер.
Разрез на платье соответствует образу, а перчатки имеют нужную длину. Мы видим элегантную дорогую динамику», — сказала Наталья Темиралиева.
По мнению стилиста, макияж Ольгу Бузовой соответствует образу, с ярко выраженными глазами и ртом. Зализанные волосы добавляют драматичности и экстравагантности. В целом образ Ольги Бузовой на премии «Герои РПЛ» был признан экспертом стильным и гармоничным.
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