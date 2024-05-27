Об образе Бузовой с асимметричным платьем на «Героях РПЛ» стилист Темиралиева: «Нравится все!»

Ольга Бузова чаровала публику своим образом, представ на премии «Герои РПЛ» в стильном платье по фигуре. Она выбрала для появления на сцене черное облегающее платье с белым бантом, которое подчеркнуло ее изящную фигуру и добавило образу нотку элегантности.

Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева, специально для сайта Teleprogramma.pro прокомментировала выбор Ольги Бузовой. Она отметила, что сочетание черного и белого цветов в наряде делает образ дорогим и привлекательным, а банты сейчас особенно актуальны.