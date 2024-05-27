Об образе Бузовой с асимметричным платьем на «Героях РПЛ» стилист Темиралиева: «Нравится все!»

Ольга Бузова. Фото: t.me/byzovahouse

Ведущая предстала в свете в классическом луке с романтическими элементами.

Ольга Бузова чаровала публику своим образом, представ на премии «Герои РПЛ» в стильном платье по фигуре. Она выбрала для появления на сцене черное облегающее платье с белым бантом, которое подчеркнуло ее изящную фигуру и добавило образу нотку элегантности. 

Стилист-имиджмейкер Наталья Темиралиева, специально для сайта Teleprogramma.pro прокомментировала выбор Ольги Бузовой. Она отметила, что сочетание черного и белого цветов в наряде делает образ дорогим и привлекательным, а банты сейчас особенно актуальны.

Ольга Бузова. Фото: t.me/byzovahouse

«Мне нравится здесь буквально все! Дозированное сочетание белого на черном, что делает образ дорогим. Волшебный модный бант. Нитка жемчуга на шее поддержана серьгами в виде цветка, которые придают нежности и романтичности образу, имеют идеальный размер. 

Разрез на платье соответствует образу, а перчатки имеют нужную длину. Мы видим элегантную дорогую динамику», — сказала Наталья Темиралиева.

По мнению стилиста, макияж Ольгу Бузовой соответствует образу, с ярко выраженными глазами и ртом. Зализанные волосы добавляют драматичности и экстравагантности. В целом образ Ольги Бузовой на премии «Герои РПЛ» был признан экспертом стильным и гармоничным.

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