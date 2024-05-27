«В возрасте Эвелины может быть только предложение о тяжелой работе»: никто не заплатит Бледанс за свидание три миллиона рублей, считает модель Малибу

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что некоторые мужчины предлагают за свидание с ней огромные деньги. Суммы доходят до трех миллионов рублей. Однако 55-летняя Бледанс отказывается, хотя ей нужны деньги. Она опасается, что заплативший миллионы кавалер вряд ли захочет ограничиться только общением за ужином.
Модель, певица и актриса кино откровенного жанра Олеся Малибу, комментируя в беседе с Teleprogramma.pro заявление Эвелины Бледанс, высказала мнение, что артистка приукрасила ситуацию: вряд ли даже очень богатый мужчина захочет платить такие деньги уже не молодой звезде.
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«Я думаю, что в возрасте Эвелины может быть только предложение о какой-нибудь тяжелой работе, не более того. Потому что богатым мужчинам интересны молодые девушки, не старше 30 лет. Хотя Бледанс действительно выглядит отлично. У нее замечательная фигура, она симпатичная, следит за своей внешностью. Мы, кстати, ходим к одному и тому же косметологу.
Но просто так вбрасывать слухи о себе, о трех миллионах за свидание в наше время уже не актуально. Если это действительно какой-то олигарх, должна быть предъявлена фотография как минимум. Я считаю, что она хочет таким образом «пофлиртовать» со СМИ», — заявила Малибу.
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