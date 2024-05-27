«В возрасте Эвелины может быть только предложение о тяжелой работе»: никто не заплатит Бледанс за свидание три миллиона рублей, считает модель Малибу

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась, что некоторые мужчины предлагают за свидание с ней огромные деньги. Суммы доходят до трех миллионов рублей. Однако 55-летняя Бледанс отказывается, хотя ей нужны деньги. Она опасается, что заплативший миллионы кавалер вряд ли захочет ограничиться только общением за ужином.

Модель, певица и актриса кино откровенного жанра Олеся Малибу, комментируя в беседе с Teleprogramma.pro заявление Эвелины Бледанс, высказала мнение, что артистка приукрасила ситуацию: вряд ли даже очень богатый мужчина захочет платить такие деньги уже не молодой звезде.

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