«Манипуляции оставляют неприятный шлейф»: об уходе Погребняк и Мамаевой из «Сокровищ императора» — эксперт по этикету Скиба

Евгений Ершов отказал в поддержке Марии Погребняк на шоу ТНТ «Сокровища императора», и продюсер со своей подругой Аланой Мамаевой выбыла из состязаний.

Борец ММА не стал помогать знаменитой блондинке, когда та у него попросила помощи в конкурсе с прохождением лабиринта, проигнорировал ее просьбу о деньгах (тут, правда, пришла на помощь его мама) и не стал меняться с ней испытаниями, когда Погребняк и Мамаева выбрали «не тот» конкурс с ослом. Он показался «розовым» сложным, но и «синие» решили, что не готовы его проходить.

Евгений Ершов высказался, что удивлен поведением Марии Погребняк, которая решила, что его симпатия — это повод полностью прибрать его к рукам. Продюсер, в свою очередь, опешила от поведения борца, который ранее дарил ей цветы и не скрывал, что благоволит ей.

Тренер по этикету Евгения Скиба не удивилась такой развязке событий. Эксперт Teleprogramma.pro убеждена, что сколько веревочке не виться, а конец будет. У хитростей всегда найдутся «якоря».

«В светской ситуации вектор уважения всегда от мужчины к женщине. Евгений Ершов старается выглядеть благородным и галантным, но это получается далеко не всегда. В очередной раз мы убеждаемся, что тайное — всегда становится явным. И все хитросплетения и нечестные манипуляции оставляют неприятный шлейф, как это произошло после ухода Марии и Аланы. С нетерпением ждем финал!» — высказалась о новой серии «Сокровищ императора» Евгения Скиба.