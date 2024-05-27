«Песня Пугачевой говорит о ее депрессивном состоянии»: духовная наставница Татьяна Кармолог отреагировала на новую композицию Примадонны

Алла Пугачева выпустила новую песню «Ложный стыд», вызвав неоднозначную реакцию у публики.

На первый взгляд, в песне идет речь о сложных отношениях с мужчиной, но духовный наставник Татьяна Кармолог считает, что народная артистка при помощи композиции выразила свою душевную боль о своей новой линии жизни. Об этом она рассказала сайту Teleprogramma.pro.

Татьяна Кармолог не исключает, что Алла Пугачева вскоре может вернуться в Россию.

«Песня Аллы Пугачевой говорит о ее депрессивном состоянии. Здесь не идет речь о ее любви к мужчине, либо о ее любовных переживаниях. Здесь идет речь о ее сожалении, что пришлось поменять место жительство и так все вышло. Она за это сильно переживает, в данный момент это прослеживается в ее эмоциональном состоянии в клипе «Ложный стыд». Также здесь можно сказать с уверенностью, что пришло для нее время выбора. Где оставаться жить. Для Аллы это очень болезненная тема. Именно в этом месяце она принимает решение о скорейшем возвращении либо о том, что надо учиться жить в новой стране с другими ценностями и совершенно иным менталитетом», — высказалась Татьяна Кармолог.