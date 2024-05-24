Черно смогла произвести впечатление своим обедом на диетолога Лазуренко: «Мне хотелось бы ее похвалить»

Врач диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко похвалила экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» Александру Черно за успешное похудение и великолепный внешний вид. Блогер поделилась фото своего обеда в личном блоге, и эту трапезу эксперт тоже оценила высоко. Кроме того, дала некоторые рекомендации по изменению рациона Александры.

Наталья Лазуренко подчеркнула, что снижение веса – это сложный и кропотливый процесс, требующий большого количества энергии и усилий. Она отметила, что Саша Черно, которая постоянно работает на съемочной площадке, должна быть в тонусе.