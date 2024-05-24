Черно смогла произвести впечатление своим обедом на диетолога Лазуренко: «Мне хотелось бы ее похвалить»

Саша Черно. Фото: соцсети С Черно

Саша Черно в последнее время отлично выглядит и следит за своим рационом.

Врач диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко похвалила экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» Александру Черно за успешное похудение и великолепный внешний вид. Блогер поделилась фото своего обеда в личном блоге, и эту трапезу эксперт тоже оценила высоко. Кроме того, дала некоторые рекомендации по изменению рациона Александры.

Наталья Лазуренко подчеркнула, что снижение веса – это сложный и кропотливый процесс, требующий большого количества энергии и усилий. Она отметила, что Саша Черно, которая постоянно работает на съемочной площадке, должна быть в тонусе. 

«Поэтому важно, чтобы ее выбор продуктов был максимально персонализированным, поддерживал ее активность, работоспособность и здоровье», - сказала собеседница Teleprogramma.pro.

Обед Саши Черно. Фото: соцсети С Черно

«Мне хотелось бы ее похвалить за то, что она постаралась в этом приеме пищи собрать максимально нутритивно плотную композицию продуктов, у нее это получилось», - восхитилась эксперт.

Наталья Лазуренко заметила в позитивном ключе, что Саша Черно смогла собрать в своем обеде максимально питательную композицию продуктов, включая долгие углеводы (рис) и белковый продукт (говядину). 

«Говядина содержит большое количество доступного железа, которое играет важную роль в биохимических процессах организма», - заметила Наталья Лазуренко.

Врач также отметила тарелку овощного салата, который помогает усваивать белок, дает ощущение сытости и комфорта, а также обеспечивает витаминную нагрузку, что позитивно отражается на настроении человека. 

А вот стакан сока Лазуренко предложила заменить на фрукты или фруктовый салат, чтобы уменьшить количество фруктозы, быстро повышающей уровень глюкозы в крови.

Также, по мнению эксперта, рацион Саши Черно можно было бы разнообразить красным рисом.

«Он является источником лимфодренажа и полезных полифенолов-нутриентов. Это поможет сформировать антиэйдж-вариант обеда», - добавила врач.

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