Черно смогла произвести впечатление своим обедом на диетолога Лазуренко: «Мне хотелось бы ее похвалить»

Врач диетолог-эндокринолог
Наталья Лазуренко подчеркнула, что снижение веса – это сложный и кропотливый процесс, требующий большого количества энергии и усилий. Она отметила, что Саша Черно, которая постоянно работает на съемочной площадке, должна быть в тонусе.
«Поэтому важно, чтобы ее выбор продуктов был максимально персонализированным, поддерживал ее активность, работоспособность и здоровье», - сказала собеседница Teleprogramma.pro.
Обед Саши Черно. Фото: соцсети С Черно
«Мне хотелось бы ее похвалить за то, что она постаралась в этом приеме пищи собрать максимально нутритивно плотную композицию продуктов, у нее это получилось», - восхитилась эксперт.
Наталья Лазуренко заметила в позитивном ключе, что Саша Черно смогла собрать в своем обеде максимально питательную композицию продуктов, включая долгие углеводы (рис) и белковый продукт (говядину).
«Говядина содержит большое количество доступного железа, которое играет важную роль в биохимических процессах организма», - заметила Наталья Лазуренко.
Врач также отметила тарелку овощного салата, который помогает усваивать белок, дает ощущение сытости и комфорта, а также обеспечивает витаминную нагрузку, что позитивно отражается на настроении человека.
А вот стакан сока Лазуренко предложила заменить на фрукты или фруктовый салат, чтобы уменьшить количество фруктозы, быстро повышающей уровень глюкозы в крови.
Также, по мнению эксперта, рацион Саши Черно можно было бы разнообразить красным рисом.
«Он является источником лимфодренажа и полезных полифенолов-нутриентов. Это поможет сформировать антиэйдж-вариант обеда», - добавила врач.
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