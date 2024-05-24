Ясновидящая Хуснетдинова увидела в Искандаровой победителя: что это может значить

Телекомпания ТВ-3 совместно «ВайТ Медиа» начала работу над съемками нового выпуска шоу «Последний герой». Как мы писали ранее, есть версия, что в составе участников окажется и блогер Евгения Искандарова, которая покинула проект ТНТ «Сокровища императора» неожиданно для многих зрителей.

Teleprogramma.pro смеет предположить, что именно Евгения Искандарова может стать победительницей «Последнего героя», поскольку в разговоре с ясновидящей Айгуль Хуснетдиновой к тому были прямые предпосылки.

К нашему удивлению, уже на момент проигрыша Искандаровой экстрасенс увидела у нее ауру победителя. Не подтверждает ли это тот факт, что победа действительно будет за ней, но только уже совсем в ином проекте?

Отметим, что Айгуль Хуснетдинова почувствовала: исход состязаний на «Сокровищах императора» будет сильно зависеть от женской энергии. То ли победят дамы, то ли женщина-ведущая или продюсер-женщина как-то повлияют на финал. Поживем — увидим.