«Финал не устраивает заинтересованных лиц»: чем закончатся «Сокровища императора» — таролог Анна Горшкова

В Сети активно тиражируются сообщения о том, что якобы Ольга Бузова нечаянно засветила кадр с финала «Сокровищ императора» (ТНТ), где на заднем фоне видны оранжевые и зеленые цвета.

То есть якобы ведущая не доглядела и нечаянно обнародовала исход шоу — выход в итоговую битву команд Марии Миногаровой и Паруйра Хачатурова («зеленых»), а также Давида Манукяна и Армана Давтяна («оранжевых»). Позже ведущая якобы быстро удалила снимок из Интернета.

Однако российский шоу-бизнес полон интриг и во многих моментах его приходится порой сомневаться. Сайт Teleprogramma.pro обратился к тарологу Анне Горшковой с просьбой сделать расклад на то, правда ли такое возможно, а также на то, действительно ли выиграют «зеленые» и «оранжевые».

По первому вопросу у Анны Горшковой выпала карта Верховного Жреца.