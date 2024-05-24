«Финал не устраивает заинтересованных лиц»: чем закончатся «Сокровища императора» — таролог Анна Горшкова

В Сети активно тиражируются сообщения о том, что якобы Ольга Бузова нечаянно засветила кадр с финала «Сокровищ императора» (ТНТ), где на заднем фоне видны оранжевые и зеленые цвета.
То есть якобы ведущая не доглядела и нечаянно обнародовала исход шоу — выход в итоговую битву команд Марии Миногаровой и Паруйра Хачатурова («зеленых»), а также Давида Манукяна и Армана Давтяна («оранжевых»). Позже ведущая якобы быстро удалила снимок из Интернета.
Однако российский шоу-бизнес полон интриг и во многих моментах его приходится порой сомневаться. Сайт Teleprogramma.pro обратился к тарологу
По первому вопросу у Анны Горшковой выпала карта Верховного Жреца.
Карты, которые выпали у Анны Горшковой. Фото: предоставила А. Горшкова
«С ним надо быть всегда аккуратным. Он не всегда про истину, духовность, он говорит то, что ему выгодно. Верховный Жрец всегда будет биться за свою правду. Это очень хитрый и продуманный аркан. Верховный Жрец говорит о том, что это была задумка, чей-то стратегический ход. Это не случайный слив», — сказала Анна Горшкова.
По вопросу тех, кто победит в шоу, таролог ответила, что пока исход битвы не ясен.
«По вопросу того, выйдут ли «зеленые» или «оранжевые» в финал, выпадает Двойка Мечей. Это говорит о том, что итог программы пока неясен, понятен победитель 50 на 50. Будущее программы пока скрыто. Если решение определенное принято, оно еще может быть переиграно, даже если программа отснята. Такое бывает.
Кроме того, Двойка Мечей может говорить о том, что решение, которое уже принято в шоу по поводу финала, не устраивает заинтересованных лиц. Не могу сказать точно кого, возможно, продюсеров, возможно, кого-то иного. Они еще думают, стоит ли выдавать зрителям реальный финал», — прокомментировала таролог.
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