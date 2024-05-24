«Поэтому до сих пор не расстались»: что помогло Королевой и Тарзану сохранить брак — мнение психолога

Певица Наташа Королева рассказала, что вместе с мужем Сергеем Глушко (Тарзаном) ходит к психотерапевту. По словам артистки, врач-психотерапевт «наблюдает» за их семьей.
Королева призналась, что несколько лет назад столкнулась с депрессией и ей пришлось обратиться за помощью к специалисту. После этого она начала регулярно консультироваться по различным жизненным вопросам.
Психолог Анна Завгороднева удивилась слову «наблюдает», которое использовала Наташа Королева. Эксперт отметила, что оно подразумевает научный метод, когда специалист постоянно смотрит, как взаимодействуют различные люди. В беседе с Teleprogramma.pro Завгороднева предположила, что именно специализированная помощь могла помочь супругам сохранить брак.
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«Фраза очень абстрактная. Возможно, они на семейную терапию ходят уже много лет и поэтому у них с браком вообще все хорошо. Поэтому они до сих пор не расстались и многое про себя и друг друга поняли. Вполне Королева могла эту мысль вкладывать.
Если она сама к психотерапевту ходит, то, естественно, поднимает вопросы про взаимоотношения с мужем. И психотерапевт какую-то обратную связь дает, и это им помогает сохранять отношения нормальными», — считает Анна Завгороднева.
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