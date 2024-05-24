«Поэтому до сих пор не расстались»: что помогло Королевой и Тарзану сохранить брак — мнение психолога

Певица Наташа Королева рассказала, что вместе с мужем Сергеем Глушко (Тарзаном) ходит к психотерапевту. По словам артистки, врач-психотерапевт «наблюдает» за их семьей.

Королева призналась, что несколько лет назад столкнулась с депрессией и ей пришлось обратиться за помощью к специалисту. После этого она начала регулярно консультироваться по различным жизненным вопросам.

Психолог Анна Завгороднева удивилась слову «наблюдает», которое использовала Наташа Королева. Эксперт отметила, что оно подразумевает научный метод, когда специалист постоянно смотрит, как взаимодействуют различные люди. В беседе с Teleprogramma.pro Завгороднева предположила, что именно специализированная помощь могла помочь супругам сохранить брак.

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