Стилист Шабанова встала на защиту Бони, надевшую «страусиное» платье в Каннах: «Роскошная Виктория, ей очень идет этот цвет»

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня появилась на аукционе, который проходит в рамках Каннского кинофестиваля. Блогер и модель выбрала для светского выхода пышное розовое платье из перьев с открытой спиной и нескромным разрезом до бедра. Волосы она уложили в низкий пучок и сделала неброский макияж.

Наряд Бони вызвал шквал критики в соцсетях. В частности, пользователи отмечали, что платье «съело» шею модели. Журналистка Ксения Собчак и вовсе высмеяла Викторию. «А вот и главная звезда вечеринки! Боня in the house в чем-то розово-страусином», — написала Собчак.

Стилист Виктория Шабанова не согласилась с этим мнением. Она заявила в беседе с Teleprogramma.pro, что наряд очень идет Боне, а также напомнила, что перья на одежде сейчас в моде.

«Роскошное платье, роскошная Виктория. Ей очень идет этот цвет. Перья сейчас — один из основных трендов, и их применение в вечернем платье для мероприятия такого уровня очень уместно и запоминающееся. Хорошо, что нет никаких дополнительных аксессуаров. Любые серьги и тем более ожерелье были бы лишними», — считает эксперт.