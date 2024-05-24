Ждет ли Кудрявцеву развод с молодым мужем, рассказала ясновидящая Янко: «Около нее много «королей»

В начале нынешнего года Лера Кудрявцева сообщила о проблемах в личной жизни. Как оказалось, муж Кудрявцевой, бывший хоккеист Игорь Макаров, который младше ее на 16 лет, страдает от алкогольной зависимости. Пара какое-то время не жила вместе.
Позднее появилась информация, что Макаров проходил лечение. В середине мая Кудрявцева отметила свое 53-летие. На дне рождения были ее супруг и маленькая дочка Маша. Поклонники телеведущей предположили, что отношения у супругов наладились и развод им теперь не грозит.
Таролог, ясновидящая
Другие новости читайте в Telegram-канале «
«Она не разойдется с ним, хотя и вертлявая. «Королей» много около нее, но она этого любит», — заявила таролог.