Ждет ли Кудрявцеву развод с молодым мужем, рассказала ясновидящая Янко: «Около нее много «королей»

В начале нынешнего года Лера Кудрявцева сообщила о проблемах в личной жизни. Как оказалось, муж Кудрявцевой, бывший хоккеист Игорь Макаров, который младше ее на 16 лет, страдает от алкогольной зависимости. Пара какое-то время не жила вместе.

Позднее появилась информация, что Макаров проходил лечение. В середине мая Кудрявцева отметила свое 53-летие. На дне рождения были ее супруг и маленькая дочка Маша. Поклонники телеведущей предположили, что отношения у супругов наладились и развод им теперь не грозит.

Таролог, ясновидящая Галина Янко рассказала Teleprogramma.pro, какое будущее ждет Леру Кудрявцеву и ее молодого мужа. Янко заверила, что телеведущая, хотя и ведет себя порой довольно ветрено, по-настоящему любит Макарова.

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