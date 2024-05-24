Завтрак певицы Славы оценила диетолог Мухина: «Повторяет за Пугачевой и подает плохой пример»

Певица Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом Слава, продемонстрировала в соцсетях фанатам свой завтрак. 44-летняя артистка призналась, что любит бутерброды с вареной докторской колбасой. Предварительно она смазала белый хлеб маслом, положила на него колбасу, а дополнила все это чашкой кофе.
Диетолог
«Достаточно плохой пример она подает, потому что на нее будут ориентироваться ее ровесники. Звезды у нас являются фронтменами своего поколения. Это повторение за Аллой Пугачевой, которая ела перед прессой бутерброды. Самое главное, что такой завтрак беден белком, а утром организму нужен белок. Поэтому не советую повторять за Славой», — заявила Мухина в беседе с Teleprogramma.pro.
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Она посоветовала более полезные завтраки: курицу с овощами или творог с фруктами, добавив, что колбасы можно есть не чаще двух раз в неделю.
«Я думаю, Слава так не питается, а делает это ради прикола, иначе она сама бы так шикарно не выглядела», — предположила диетолог.
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