«Она вовсе не толстая!»: диетолог Мойсенко вступилась за 38-летнюю Бузову с «широкой костью»

После выхода на ТНТ шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» с Ольгой Бузовой, кто только не прошелся по весу экс-ведущей «Дома-2».

Поклонники Ольги Бузовой давно заметили, что звезда несколько поправилась. Однако в программе она сообщила, что при росте 178 сантиметров она имеет вес 68 килограммов. А то, что она выглядит полноватой, — это всего лишь «широкая кость». Для большей убедительности Бузова подняла штанину и показала колено и голень.

Однако эти аргументы не оказались убедительными для хейтеров Ольги Бузовой, которые посмеялись над ее аргументами и обвинили знаменитость в лишнем весе.

Teleprogramma.pro попросила дать профессиональный ответ этим обвинениям кандидата медицинских наук, врача-диетолога Римму Мойсенко. И наш эксперт принял позицию Ольги Бузовой, заверив, что ни о каком лишнем весе и речи быть не может при таких показателях роста и веса. К тому же широкая кость действительно присутствует у ведущей.

«При росте 178 сантиметров вес 68 килограммов, если это действительно так, это нормально. Индекс массы тела, при этом 21,3, это вполне приличный индекс массы тела. Она не толстая, не худая, она нормальная!» — заверила Римма Мойсенко.

Врач подтвердила, что у Ольги Бузовой на самом деле тяжеловат низ за счет широких косточек на голенях и в коленках. Это создает эффект полноты.

«Обхват голени у Ольги будет более чем 20 сантиметров, около 23 сантиметров. Это говорит о том, что в принципе она предрасположена к увеличению массы тела, но она большая молодец, что держится в весе 68 килограммов, для нее это идеальный, хороший вес», — сказала эксперт.

По мнению Риммы Мойсенко, кому-то нравятся люди с хрупкими конечностями, а кому-то с широкими косточками на голени. Это тоже красиво. Худеть Ольге точно не стоит.

«Почему? Потому что очень важно для женщины возрастом 30+, чтобы индекс массы тела был не ниже 21. Если индекс равен 20 — это уже истощение, а у Ольги Бузовой 21,3. Именно такой индекс массы тела способен поддерживать нормальное здоровье и хороший гормональный фон», — разъяснила врач-диетолог.