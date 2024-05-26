Почему русская актерская школа намного лучше американской, объяснил режиссер Шнейдеров: «В США подготовка существенно слабее»

Актриса Янина Студилина в одном из интервью сравнила две актерские школы, российскую и американскую. Она считает, что в России лучшее актерское образование. Студилина проходила обучения в Театральном институте имени Щукина и в Институте театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке.

Высказывание артистки прокомментировал режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров . Он согласился с оценкой Янины Студилиной. Эксперт рассказал, что сам окончил Щукинское училище и преподавал в американских театральных школах.

«Ровно настолько, насколько американское кино лучше российского, настолько российский театр лучше американского. Вообще в США киноактер и театральный актер — это разные профессии. Их учат в разных учебных заведениях. В Америке огромное количество русских преподавателей актерского мастерства, потому что именно русская актерская школа считается действительно лучшей мире», — заявил критик в беседе с Teleprogramma.pro.

По его словам, русских актеров, из-за их незнания языка, в американское кино не приглашают, но педагоги из России очень ценятся. В пример Шнейдеров привел своего друга и однокурсника по Щукинскому училищу Андрея Бабеля, который стал профессором университета Южной Флориды по актерскому мастерству.

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