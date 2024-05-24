Психолог Савельева — о возможном воссоединении Бузовой с Майоровым: «Уже не срослось»

Ольга Бузова поздравила своего бывшего возлюбленного Тимофея Майорова с днем рождения. Певица и телеведущая назвала его «идеальным бывшим» и выразила сожаление, что они не смогли сберечь любовь. Кроме того, артистка намекнула, что не против возобновить отношения, напомнив Тимофею, что она до сих пор не замужем. Ранее в одном из интервью Бузова уже заявляла, что считает Майорова самым идеальным из всех своих мужчин.
Откровения звезды оценила психолог
Однако, по словам психолога, возобновить отношения получается не у всех. Для этого нужна работа обоих партнеров.
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«Зачастую люди не меняются, то есть в отношениях должны работать оба — мужчина и женщина. Да, тут опять все может закрутиться на страсти. Но ничего не выйдет, потому что никто меняться не будет, а над отношениями надо работать. Страсть пройдет, и все вернется к бытовым вещам. И, как говорится, этот быт съест любовь. Так что возлагать надежды на повторные отношения с человеком, с которым уже не срослось, не стоит. Ничего из этого хорошего не получится», — считает Савельева.
Редакция Teleprogramma.pro связалась с Тимофеем Майоровым еще после интервью Ольги Бузовой. На вопрос, как он оценивает заявление бывшей возлюбленной и нет ли у него желания возобновить отношения, Майоров ответил тремя смайликами. Два из них выражали оценку «класс», а третий — полное недоумение.
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