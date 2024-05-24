Психолог Савельева — о возможном воссоединении Бузовой с Майоровым: «Уже не срослось»

Ольга Бузова поздравила своего бывшего возлюбленного Тимофея Майорова с днем рождения. Певица и телеведущая назвала его «идеальным бывшим» и выразила сожаление, что они не смогли сберечь любовь. Кроме того, артистка намекнула, что не против возобновить отношения, напомнив Тимофею, что она до сих пор не замужем. Ранее в одном из интервью Бузова уже заявляла, что считает Майорова самым идеальным из всех своих мужчин.

Откровения звезды оценила психолог Анна Савельева . Она отметила, что слова Бузовой звучат как некий призыв. Певица действительно не против «попробовать еще раз», хотя сама боится сделать первый шаг. Но при этом Ольга намекает, что не будет против, если Майоров сделает шаг ей навстречу.

Однако, по словам психолога, возобновить отношения получается не у всех. Для этого нужна работа обоих партнеров.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

«Зачастую люди не меняются, то есть в отношениях должны работать оба — мужчина и женщина. Да, тут опять все может закрутиться на страсти. Но ничего не выйдет, потому что никто меняться не будет, а над отношениями надо работать. Страсть пройдет, и все вернется к бытовым вещам. И, как говорится, этот быт съест любовь. Так что возлагать надежды на повторные отношения с человеком, с которым уже не срослось, не стоит. Ничего из этого хорошего не получится», — считает Савельева.

Редакция Teleprogramma.pro связалась с Тимофеем Майоровым еще после интервью Ольги Бузовой. На вопрос, как он оценивает заявление бывшей возлюбленной и нет ли у него желания возобновить отношения, Майоров ответил тремя смайликами. Два из них выражали оценку «класс», а третий — полное недоумение.