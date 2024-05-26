Выйдет ли внучка Софии Ротару замуж за миллиардера из США, рассказала таролог: «Достойная невеста с хорошим приданым»

София Евдокименко, внучка певицы София Ротару, строит успешную карьеру модели в США. Недавно она показала своего нового возлюбленного. У девушки роман с 27-летним миллиардером Максом Лернером, наследником одной из самых богатых семей Америки.
Таролог
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«Соня имеет все шансы выйти замуж за Макса Лернера. Потому что она тоже из семьи, которая обладает миллионным состоянием, и расценивать ее как бедную родственницу, которая хочет захомутать миллиардера, смысла не имеет. Она сама достойная невеста с хорошим приданым.
Отношение к ней со стороны родственников Лернера вполне лояльное, хотя, конечно, как все родители, они считают, что претендент на руку и сердце не дотягивает. Но достаточно высокий шанс, что действительно у них все сложится и эти отношения перейдут в брак, потому что, насколько я вижу, это действительно взаимность», — заявила Абравитова.
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