Выйдет ли внучка Софии Ротару замуж за миллиардера из США, рассказала таролог: «Достойная невеста с хорошим приданым»

София Евдокименко, внучка певицы София Ротару, строит успешную карьеру модели в США. Недавно она показала своего нового возлюбленного. У девушки роман с 27-летним миллиардером Максом Лернером, наследником одной из самых богатых семей Америки.

Таролог Марианна Абравитова рассказала Teleprogramma.pro, выйдет ли внучка артистки замуж за американского миллиардера. Шанс Евдокименко она оценила как очень высокий и не исключила, что дело движется к свадьбе.

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