Выйдет ли внучка Софии Ротару замуж за миллиардера из США, рассказала таролог: «Достойная невеста с хорошим приданым»

Внучка певицы сама из очень обеспеченной семьи. Фото: соцсети Софии Евдокименко

Евдокименко встречается с Максом Лернером.

София Евдокименко, внучка певицы София Ротару, строит успешную карьеру модели в США. Недавно она показала своего нового возлюбленного. У девушки роман с 27-летним миллиардером Максом Лернером, наследником одной из самых богатых семей Америки. 

Таролог Марианна Абравитова рассказала Teleprogramma.pro, выйдет ли внучка артистки замуж за американского миллиардера. Шанс Евдокименко она оценила как очень высокий и не исключила, что дело движется к свадьбе.

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«Соня имеет все шансы выйти замуж за Макса Лернера. Потому что она тоже из семьи, которая обладает миллионным состоянием, и расценивать ее как бедную родственницу, которая хочет захомутать миллиардера, смысла не имеет. Она сама достойная невеста с хорошим приданым. 

Отношение к ней со стороны родственников Лернера вполне лояльное, хотя, конечно, как все родители, они считают, что претендент на руку и сердце не дотягивает. Но достаточно высокий шанс, что действительно у них все сложится и эти отношения перейдут в брак, потому что, насколько я вижу, это действительно взаимность», — заявила Абравитова.

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