Юрист Винклер о петиции против Ершова: «Приведет к массовым инициативам»

Россияне создали петицию против блогера и борца ММА Евгения Ершова, разместив ее на ресурсе change.org. Соотечественники звезды просят его вывести из публичного пространства, не показывать его и даже не упоминать имя знаменитости в СМИ и прочих источниках информации.

Создатели петиции убеждены, что Ершов плохо влияет на молодежь, создавая неуважительное отношение у них к женскому полу.

Поводом для организации сбора подписей против Евгения Ершова послужили скандальные выпуски «Сокровищ императора» на ТНТ, в которых блогер по-хамски обращается с собственной матерью.

Однако, как пояснила сайту Teleprogramma.pro Ольга Винклер , юрист, член Союза юристов-блогеров, петиции сами по себе не имеют никакой юридической силы. К ним могут прислушаться законотворцы, а могут и нет. Тем более что собрать нужно определенное количество подписей, чтобы на нее в принципе обратили внимание.

Указом Президента РФ от 4 марта 2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», были утверждены «Правила рассмотрения общественных инициатив (петиций)».

Петиция, поданная по всем правилам, должна набрать необходимое количество голосов. Если это произошло, то экспертная рабочая группа принимает мотивированное решение о реализации или отклонении инициативы.

Несмотря на созданный правовой институт общественных инициатив, большинство из них остаются на уровне рассмотрения. Даже самая масштабная петиция против закона об иноагентах, набравшая максимальное количество голосов, не достигла своей цели.

Решение об удовлетворении и реализации петиции против блогера Евгения Ершова приведет к массовым общественным инициативам против аналогичных деятелей, что, по-моему мнению, недопустимо, так как в нашей стране гражданин, совершивший правонарушение или преступление, должен нести ответственность в соответствии с гражданским, административным или уголовным законодательством», — сказала Ольга Винклер.