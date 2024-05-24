Данко про новую песню Аллы Пугачевой: «Кошмар. Абсолютно не в ее стиле»

Алла Пугачева выпустила третью песню с начала 2024 года и записала к ней клип. Сингл называется «Ложный стыд». В нем лирическая героиня говорит о своих отношениях с избранником и заявляет, что опошляет свою любовь. Музыку написал Андрей Мисин, а стихи — Михаил Гуцериев.
Новую композицию Аллы Борисовны оценил певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко. Он раскритиковал песню, отметив, что она не соответствует прежнему стилю артистки и слишком простая по тональности.
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«Была у нее песня «Три счастливых дня». Вот это была Пугачева. А эта песня, которую она сейчас поет про стыд, это так и есть. Действительно, просто стыд какой-то. Вообще абсолютно не в ее стиле. Я сейчас на больших колонках слушал, как будто под Кайли Миноуг бит такой. Непонятная, совершенно эклектичная какая-то история. Ну кошмар, в общем», — высказался Данко.
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