Ясновидящая Хуснетдинова о «Сокровищах императора»: «Шансы на победу у тех, кто нравится ведущим»

Ольга Бузову зрители стали обвинять в Сети в том, что она неправильно ведет себя на шоу «Сокровища императора» канала ТНТ. Людям непонятно, почему она и ее соведущий Михаил Галустян не способствует миру на проекте, позволяет участникам битвы строить козни друг против друга.

Особенно раздражает пользователей поведение «синих», Евгения Ершова и его мамы, которые на каждой битве прячут конверты с заданиями для следующих игроков состязания, усложняя их путь к победе. После «синих» эстафету с подлостями соперникам подхватили «розовые» (Мария Погребняк и Алана Мамаева).

В итоге в Сети стали собирать петицию против Евгения Ершова. В комментариях люди начали писать, что отказываются смотреть проект после выбывания «желтых» из игры, которых многие считали главными претендентами на победу.

Экстрасенс Айгуль Хуснетдинова, беседуя с журналистом Teleprogramma.pro, не была знакома с этой ситуацией и призналась, что вообще не смотрит шоу. Однако, разложив карты таро, заметила, что исход битвы будет сильно зависеть от ведущих.

«Шансы на победу есть у тех, кто нравится ведущим», — сказала экстрасенс.

Она также сообщила, что в финальной битве она видит очень мощную женскую энергию. Пока сложно сказать, что это значит. Возможно, победит именно женская команда, возможно, дуэт с влиятельной женщиной, а возможно исход борьбы решит женщина-ведущая или женщина-продюсер. В общем, поживем — увидим.

А как считаете вы, кто победит? И влияют ли ведущие на течение состязаний?