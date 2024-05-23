«Проживала песни артистически»: феномен Аллы Пугачевой на советской эстраде нашел новое объяснение

Сонграйтер, артист и вокальный тренер Галина Полуянова рассказала, почему Алла Пугачева была очень популярной певицей в СССР.

По мнению эксперта, Пугачева стала феноменом на советской эстраде благодаря тому, что, в отличие от многочисленных коллег-исполнительниц, не просто пела на эстраде, а использовала свой талант актрисы.

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