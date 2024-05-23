Адвокат Сергей Жорин посоветовал любовнице Золотухина биться за наследство актера даже спустя 11 лет: «Шансы есть»

Ирина Линдт, любовница актера Валерия Золотухина, заявила, что сейчас вновь вынуждена бороться за наследство актера ради их сына Ивана, который родился в 2004 году. Жена Золотухина после его смерти поделилась наследством с детьми артиста: сыном от первого брака и внебрачным ребенком — но спустя 11 лет вопрос вновь стал актуален. Линдт намерена добиваться пересмотра наследства в интересах своего сына.

Адвокат Александр Бенхин в беседе с Teleprogramma.pro высказал мнение, что у Ирины нет шансов получить долю наследства после такого продолжительного срока.

«Я думаю, перспективы нулевые. Все это ради хайпа сказано, чтобы как-то привлечь к себе внимание. Потому что все сроки исковой давности прошли. Если ребенок признанный, Золотухин был записан его отцом в свидетельстве о рождении и мальчику что-то выделили, значит, тогда адекватно эти доли поделили. И сейчас, если уже доли получены, перспектив очень мало. Если же ребенок непризнанный, то почему она об этом молчала 11 лет?» — недоумевает адвокат.

Он отметил, что внезапно «всплыть» какое-то наследство не могло, есть общая система, где все каталогизировано и зарегистрировано, также запросы делаются в банки.

«Истории такие бывают в международных делах, когда какой-то дядя, уехавший после войны в США, умер и об этом не знали. И тут что-то всплывает. Такое бывает. Но не в случае с Валерием Золотухиным», — пояснил Бенхин.

Между тем звездный адвокат Сергей Жорин не исключил, что Ирине Линдт удастся отсудить какое-то наследство, несмотря на то что существуют сроки исковой давности. Он пояснил, что срок давности начинает истекать с момента, когда лицо узнало о нарушении своих прав. Линдт могла узнать об этом недавно, и тогда срок давности не прошел.

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В пример Жорин привел дело наследника Жени Белоусова по имени Роман, которому помог вступить в наследство через 30 лет после смерти певца.