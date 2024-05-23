«Джоли никогда не простит Питта»: таролог Абравитова объяснила вечные нападки актрисы на экс-мужа

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Global Look Press

Марианна Абравитова заметила, что Анджелина Джоли затаила сильную обиду на своего бывшего возлюбленного.

Анджелина Джоли вновь обвиняет своего бывшего мужа Брэда Питта, на этот раз утверждая, что он обокрал ее на 10 миллионов долларов. По словам актрисы, актер выводил деньги из винодельни в свою дочернюю компанию и использовал большую часть прибыли в личных целях. Сайт Teleprogramma.pro попросил прокомментировать ситуацию таролога Марианну Абравитову.

Абравитова считает, что Джоли никогда не отпустит тему своих отношений с Питтом. Она считает себя жертвой и не может пережить их. 

«Джоли никогда не простит Питта. Она все время кружит, крутит... И, соответственно, гештальт у нее не закроется никогда. Для того чтобы он закрылся, она должна получить удовлетворение, в том числе и материальное, которое тоже не случится никогда», — сказала собеседница издания.

Эксперт заметила, что эта тема не только материальная, но и личностная. «Она считает себя в этих отношениях жертвой, а его абьюзером», — добавила она. Хотя на самом деле оба хороши, оба партнеры давили друг на друга и оба отчасти оказались жертвами.

По мнению таролога, пока эти люди живут, они будут иметь друг к другу претензии, и эта тема будет вечной, даже если в их жизни появятся новые партнеры и новая любовь.

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