«Джоли никогда не простит Питта»: таролог Абравитова объяснила вечные нападки актрисы на экс-мужа

Анджелина Джоли вновь обвиняет своего бывшего мужа Брэда Питта, на этот раз утверждая, что он обокрал ее на 10 миллионов долларов. По словам актрисы, актер выводил деньги из винодельни в свою дочернюю компанию и использовал большую часть прибыли в личных целях. Сайт Teleprogramma.pro попросил прокомментировать ситуацию таролога Марианну Абравитову .

Абравитова считает, что Джоли никогда не отпустит тему своих отношений с Питтом. Она считает себя жертвой и не может пережить их.

«Джоли никогда не простит Питта. Она все время кружит, крутит... И, соответственно, гештальт у нее не закроется никогда. Для того чтобы он закрылся, она должна получить удовлетворение, в том числе и материальное, которое тоже не случится никогда», — сказала собеседница издания.

Эксперт заметила, что эта тема не только материальная, но и личностная. «Она считает себя в этих отношениях жертвой, а его абьюзером», — добавила она. Хотя на самом деле оба хороши, оба партнеры давили друг на друга и оба отчасти оказались жертвами.

По мнению таролога, пока эти люди живут, они будут иметь друг к другу претензии, и эта тема будет вечной, даже если в их жизни появятся новые партнеры и новая любовь.