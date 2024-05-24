Пресс-секретарь Стаса Михайлова назвала «пустой болтовней» сообщение об отмене концерта певца в Петербурге

Шоумен Стас Барецкий сообщил, что в Санкт-Петербурге отменяют концерт певца Стаса Михайлова. Барецкий заявил, что причину не знает, но предположил, что это может быть связано с возвращением в Россию Аллы Пугачевой.

Анна Исаева, пресс-секретарь Стаса Михайлова, опровергла в беседе с Teleprogramma.pro эту информацию. Она заявила, что концерт в Петербурге состоится, он стоит в графике.

«Нет никакой отмены. Концерт, посвященный юбилею артиста, мы собираемся проводить в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге 20 июня. Никакой отмены нет, и об этом нет даже речи. Все эти разговоры пустая болтовня», — заявила Исаева.

Она сослалась на слова самого Стаса Михайлова, который подтвердил, что его концерт в северной столице готовится и обязательно состоится. Певец отметил, что для него это крупное событие и он ждет всех зрителей в «Ледовом дворце» в Петербурге 20 июня.

По словам Анны Исаевой, в нескольких регионах концерты были перенесены на осень, но по объективным причинам: после трагедии, которая произошла в «Крокусе».

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