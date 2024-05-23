«Лицо стало грузным, отечным, тяжелым»: о 50-летней Королевой высказалась косметолог Аюпова

50-летняя Наташа Королева привлекла к себе внимание кадрами в социальных сетях, на которых позировала совершенно без макияжа. Естественность звезды разделила ее подписчиков на два лагеря: одни восхитились ее натуральной красотой, а другим звезда показалась неухоженной.

Врач-косметолог Татьяна Аупова в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro приняла позицию вторых подписчиков. Эксперт уверена, что артистка могла бы выглядеть гораздо лучше, если бы пользовалась достижениями косметологии.

«Удивительно, почему при ее финансовом состоянии и известности она не занимается собой полноценно. Я вижу абсолютно деформационно-отечный тип старения. Видны тяжелые щечки, брыли, кожа на веках в складочку, а значит, там не сделана вовремя биоревитализация. Наталья Королева никогда не отличалась худым лицом, а с возрастом лицо стало еще более грузным, отечным и тяжелым. Видно, что не делала себе годами ботокс по нижней трети лица. Выглядит она, конечно, как обычная женщина, которая никогда не пользовалась косметологией. Наверное, для звезды это спорный выбор. Хотелось бы видеть более ухоженную женщину с таким уровнем доходов и популярностью»,

Косметолог Татьяна Аюпова обратила внимание, что Наташа Королева любит пользоваться фильтрами, что вызывает дополнительные вопросы. Эксперт предположила, что под фильтрами также может прятаться мелкоморщинистый тип лица. И посоветовала знаменитости обязательно посетить косметологический кабинет, где можно исправить не только кожу лица, но и положение губ, которые несколько растянулись с возрастом.

«Сравним Наташу Королеву с ее ровесницей, английской звездой Кейт Бикинсейл. Как говорится, почувствуйте разницу», — резюмировала Татьяна Аюпова.