Может ли в роду Фриске рак передаваться по наследству, рассказал онколог: «Такие семьи есть»

От рака умерли тетя и сестра Жанны Фриске. Фото: Global Look Press  

Онкозаболевание стало причиной смерти двоюродной сестры Фриске.

Сегодня стало известно, что двоюродная сестра певицы Жанны Фриске умерла от агрессивного вида рака. Татьяна Гончаренко страдала от этого заболевания 14 лет и постоянно проходила курсы химиотерапии. Ее мать, сестра отца Жанны, скончалась из-за этой же болезни в 2011 году. Сама Жанна Фриске умерла в 2015-м, причиной стал рак головного мозга.

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал Teleprogramma.pro, может ли генетически в семье Фриске передаваться предрасположенность к такому страшному заболеванию. По его словам, действительно есть группы риска по семейной патологии, но само по себе заболевание передаваться не может.

«Потому что каждая опухоль — это самостоятельная единица. Может передаваться предрасположенность, слабость генетическая. То есть передаются риски. Система нестабильна, и возможны какие-то особенности. Но есть формы рака молочной железы, яичников и толстой кишки, которые передаются по наследству», — заявил специалист.

Он отметил, что существуют вирусы, которые могут спровоцировать рост злокачественных клеток. Это, например, некоторые подтипы папилломавирусов, вызывающие рак шейки матки. 

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«Этих вирусов не так много. Конечно, если брать какой-то даже процент от большого количества, понятно, что надо смотреть, что происходит с каждым конкретным человеком. Это всегда какое-то сочетание случайностей. Но бывают случаи, когда наследуется прямо выраженная патология с очень высокими рисками злокачественного перерождения. Да, такие семьи есть», — отметил Черемушкин.

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