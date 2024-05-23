Может ли в роду Фриске рак передаваться по наследству, рассказал онколог: «Такие семьи есть»

Сегодня стало известно, что двоюродная сестра певицы Жанны Фриске умерла от агрессивного вида рака. Татьяна Гончаренко страдала от этого заболевания 14 лет и постоянно проходила курсы химиотерапии. Ее мать, сестра отца Жанны, скончалась из-за этой же болезни в 2011 году. Сама Жанна Фриске умерла в 2015-м, причиной стал рак головного мозга.
Врач-онколог, кандидат медицинских наук
«Потому что каждая опухоль — это самостоятельная единица. Может передаваться предрасположенность, слабость генетическая. То есть передаются риски. Система нестабильна, и возможны какие-то особенности. Но есть формы рака молочной железы, яичников и толстой кишки, которые передаются по наследству», — заявил специалист.
Он отметил, что существуют вирусы, которые могут спровоцировать рост злокачественных клеток. Это, например, некоторые подтипы папилломавирусов, вызывающие рак шейки матки.
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«Этих вирусов не так много. Конечно, если брать какой-то даже процент от большого количества, понятно, что надо смотреть, что происходит с каждым конкретным человеком. Это всегда какое-то сочетание случайностей. Но бывают случаи, когда наследуется прямо выраженная патология с очень высокими рисками злокачественного перерождения. Да, такие семьи есть», — отметил Черемушкин.
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