«Не считает, что сделала что-то плохое»: про Настю Ивлееву — таролог Анна Горшкова

Настя Ивлеева постепенно возвращается в шоу-бизнес. На телевидении ее пока не видно, но зато она появилась в своих социальных сетях и даже начала робко раздавать интервью блогерам.

Сайт Teleprogramma.pro попросил таролога Анну Горшкову заглянуть в ее будущее при помощи карт. Специально для издания эксперт сделала расклад.

Чувствует ли ведущая за собой вину?

«Настя Ивлеева — весьма симпатичный человек по королю Кубков. Она искренне считает, что не сделала ничего плохого. Она переживает за то, что на нее обрушилась волна критики, и достаточно стойко переживает. Она способна контролировать свои эмоции, не впадает в истерику, депрессию», — сказала Анна Горшкова.