«Не считает, что сделала что-то плохое»: про Настю Ивлееву — таролог Анна Горшкова

Настя Ивлеева постепенно возвращается в шоу-бизнес. На телевидении ее пока не видно, но зато она появилась в своих социальных сетях и даже начала робко раздавать интервью блогерам.
Сайт Teleprogramma.pro попросил таролога
Чувствует ли ведущая за собой вину?
«Настя Ивлеева — весьма симпатичный человек по королю Кубков. Она искренне считает, что не сделала ничего плохого. Она переживает за то, что на нее обрушилась волна критики, и достаточно стойко переживает. Она способна контролировать свои эмоции, не впадает в истерику, депрессию», — сказала Анна Горшкова.
Расклад на Настю Ивлееву от Анны Горшковой. Фото: предоставлено А. Горшковой
Сможет ли Настя Ивлеева провести работу над ошибками?
«Старший Аркан Дьявол указывает на то, что Настя Ивлеева сможет публично показать, что она изменила свое поведение. Но глубоко в душе она все-таки не считает, что сделала что-то страшное и плохое. Это будет больше внешняя демонстрация, поскольку она человек публичный», — прокомментировала таролог.
Вернет ли Настя Ивлеева в течение полугода свою популярность и доверие публики?
«Судя по пятерке Чаш, это вряд ли произойдет. По крайней мере, она останется недовольной складывающейся ситуацией. Но в более далекой перспективе у нее есть возможность поменять ситуацию в лучшую сторону, о чем говорят два Полных Кубка», — поведала собеседница издания.
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