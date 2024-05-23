Почему Пугачева стала шептать, а не петь, объяснила педагог по вокалу: «Тело можно изменить операциями внешне, но не внутри»

Многие эксперты отмечают, что голос Аллы Пугачевой потерял свою окраску и изменился. Артистка уже не может поразить слушателей вокальными данными.
Сонграйтер, вокальный тренер Галина Полуянова рассказала Teleprogramma.pro, почему это произошло. По ее словам, с возрастом голос претерпевает изменения. Кроме того, на голосовые связки пагубно действуют такие вредные привычки, как курение и алкоголь, которые сушат слизистую, а также очень плотные гастрольные графики, когда артисты дают много концертов и совершают огромное количество перелетов.
Эксперт не исключила, что у Пугачевой были срывы голоса и хронический недосып, потому что работа в советское время шла на износ. Также Полуянова отметила, что песни на заре карьеры у звезды были сложными в плане техники, с высокими нотами, и постепенно ее голос понижался в тональности.
«Голос с возрастом претерпевает серьезные изменения, потому что слизистая истончается. Когда истончается слизистая, «истончается» голосовое звучание. Плюс ко всему Алла Борисовна курила. Неправильный образ жизни негативно сказывается на голосовых связках.
И что бы ты внешне со своим телом ни делал, к сожалению, внутри это не подвластно бесконечным операциям, хотя и делаются некоторые манипуляции в плане «заливок» и консультаций с отоларингологами и фониатрами», — заявила вокальный тренер.
По ее мнению, Алла Пугачева по-прежнему наблюдается у этих специалистов.
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«Не знаю, касается ли это серьезных последствий, ее образа жизни и производились операции или нет, но наверняка певица — частый клиент таких врачей. Потому что любой уважающий себя артист всегда находится на созвоне с фониатром.
И сейчас у Пугачевой такой сип происходит, она шипит. Это слышно и в новой песне, что там шепот, что это все вытянуто. Видимо, она просто пытается остаться для себя на плаву, не опускать руки. И, как бы это ни звучало, у Аллы Борисовны все равно есть свои поклонники, которые ее любят», — подытожила Галина Полуянова.
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