Почему Пугачева стала шептать, а не петь, объяснила педагог по вокалу: «Тело можно изменить операциями внешне, но не внутри»

Многие эксперты отмечают, что голос Аллы Пугачевой потерял свою окраску и изменился. Артистка уже не может поразить слушателей вокальными данными.

Сонграйтер, вокальный тренер Галина Полуянова рассказала Teleprogramma.pro, почему это произошло. По ее словам, с возрастом голос претерпевает изменения. Кроме того, на голосовые связки пагубно действуют такие вредные привычки, как курение и алкоголь, которые сушат слизистую, а также очень плотные гастрольные графики, когда артисты дают много концертов и совершают огромное количество перелетов.

Эксперт не исключила, что у Пугачевой были срывы голоса и хронический недосып, потому что работа в советское время шла на износ. Также Полуянова отметила, что песни на заре карьеры у звезды были сложными в плане техники, с высокими нотами, и постепенно ее голос понижался в тональности.

«Голос с возрастом претерпевает серьезные изменения, потому что слизистая истончается. Когда истончается слизистая, «истончается» голосовое звучание. Плюс ко всему Алла Борисовна курила. Неправильный образ жизни негативно сказывается на голосовых связках. И что бы ты внешне со своим телом ни делал, к сожалению, внутри это не подвластно бесконечным операциям, хотя и делаются некоторые манипуляции в плане «заливок» и консультаций с отоларингологами и фониатрами», — заявила вокальный тренер.

По ее мнению, Алла Пугачева по-прежнему наблюдается у этих специалистов.

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