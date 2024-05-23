«Насте больше идет быть блондинкой»: резкую смену имиджа Ивлеевой не оценила стилист Темиралиева

Эксперт отметила, что смена имиджа — это всегда похвально, особенно для женщин, которые часто стремятся к переменам после различных жизненных событий. Однако, по ее мнению, новый образ Ивлеевой не совсем удачен. Он делает звезду менее заметной и, возможно, даже удешевляет ее образ.

Стилист сравнила Ивлееву с героиней сериала «Секс в большом городе» Шарлоттой, подчеркнув, что новая внешность Насти вызывает ассоциации с семейной жизнью и домашним уютом. При этом, по мнению Темиралиевой, прежний образ блондинки был более дерзким, ярким и заметным, что больше соответствовало характеру и манерам поведения Ивлеевой.

«Если бы Настя была примерной и спокойной девушкой, этот цвет волос был бы для нее хорошей поддержкой. Он хорошо подходит к особенностям ее пигментации кожи и пухлым губкам. Но блондинкой она была более дерзкой, более яркой, более заметной, ее характер и манеры поведения усиливались светлыми волосами. Она рановато ушла в этот цвет, он добавляет возраста. Я за эксперименты, но Насте больше идет быть блондинкой», — высказалась стилист-имиджмейкер.