Два дешевых аналога популярных суперфудов для омоложения кожи: совет врача Мухиной

В этих продуктах содержится много белка и аминокислот. Фото: freepik.com

Речь идет о продуктах, которые могут заменить спирулину и ягоды годжи.

Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о продуктах-суперфудах, способствующих улучшению состояния кожного покрова и замедляющих процесс его старения.

По словам эксперта, очень хороший суперфуд для кожи — водоросли. Это огромный источник растительного белка, из которого в организме человека синтезируется собственный коллаген для кожи, а также железо. 

Самым популярным образцом такой продукции является водоросль спирулина. Она обладает высоким содержанием белка и свободных аминокислот, не содержит глютена и фитоэстрогенов. Практически полным аналогом дорогой спирулины может стать другая водоросль, фукус, которая еще очень богата йодом, а стоит в два раза дешевле.

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«Еще для кожи очень хороши ягоды годжи, потому что они содержат много каротиноидов, витаминов и аминокислот. Но скоро созреет наш дешевый аналог, который растет на юге. Это всеми забытый кизил. Он превосходит ягоды годжи по количеству бета-каротина и имеет высокую антиоксидантную активность», — отметила Мухина.

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