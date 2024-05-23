Два дешевых аналога популярных суперфудов для омоложения кожи: совет врача Мухиной

Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Teleprogramma.pro рассказала о продуктах-суперфудах, способствующих улучшению состояния кожного покрова и замедляющих процесс его старения.

По словам эксперта, очень хороший суперфуд для кожи — водоросли. Это огромный источник растительного белка, из которого в организме человека синтезируется собственный коллаген для кожи, а также железо.

Самым популярным образцом такой продукции является водоросль спирулина. Она обладает высоким содержанием белка и свободных аминокислот, не содержит глютена и фитоэстрогенов. Практически полным аналогом дорогой спирулины может стать другая водоросль, фукус, которая еще очень богата йодом, а стоит в два раза дешевле.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».