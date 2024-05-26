Роскошное платье Водяновой вызвало восторг у стилиста: «10 из 10. С мужем отлично смотрится на контрасте»

Супермодель Наталья Водянова вместе с супругом-миллиардером Антуаном Арно провели мероприятие по сбору средств для фонда Naked Heart France. На гала-вечере собрались звездные гости из мира моды и искусства.
Водянова появилась на светской вечеринке в элегантном красном платье с разрезами по бокам. Свой образ модель дополнила босоножками и миниатюрной сумочкой, а волосы собрала в высокий пучок.
Стилист Диана Плиско в беседе с Teleprogramma.pro назвала образ Натальи потрясающим.
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Фото: соцсети фонда Association Naked Heart France
«Она всегда очень изысканно и со вкусом выглядит. Такое достаточно объемное платье, безумно красивое и сейчас в моде. Водянова удачно убрала волосы наверх, освободив зону шеи и скул. Потрясающе подобраны аксессуары. Моя оценка —10 из 10. Со своим мужем она просто отлично смотрится на контрасте», — заявила эксперт.