Вслед за Орловой закон об аллергиках прокомментировал врач Щепеляев: «Не все могут работать удаленно»

Ольга Орлова усомнилась в действенности продвигаемого закона об отъезде аллергиков во время сезонного обострения заболеваний. Речь идет о проекте, согласно которому люди, страдающие сезонной аллергией, в случае его принятия получат от работодателя право во время обострения заболевания уходить на удаленку или брать оплачиваемый отпуск.
«Не знаю, насколько переезд может спасти от поллиноза», — удивилась Ольга Орлова.
Аллергия доставляет людям большой дискомфорт. Фото: сгенерировано нейросетью GigaChat
Сайт Teleprogramma.pro спросил о действенности готовящегося закона
«Проявления заболевания при контакте с аллергеном будут все равно где. А как можно работать удаленно, например, водителю? Блогеры или айтишники и так это делают, разрешение им не нужно.
Уехать от цветения той же амброзии на 2–3 месяца, конечно, можно. Это спасет, если реакция у человека только к этому аллергену», — прокомментировал эксперт.
Он заметил, что аллергия, в принципе, лечится, но требует времени и денег.
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