Вслед за Орловой закон об аллергиках прокомментировал врач Щепеляев: «Не все могут работать удаленно»

Сайт Teleprogramma.pro спросил о действенности готовящегося закона Даниила Щепеляева, врача аллерголога-иммунолога.

«Проявления заболевания при контакте с аллергеном будут все равно где. А как можно работать удаленно, например, водителю? Блогеры или айтишники и так это делают, разрешение им не нужно.

Уехать от цветения той же амброзии на 2–3 месяца, конечно, можно. Это спасет, если реакция у человека только к этому аллергену», — прокомментировал эксперт.

Он заметил, что аллергия, в принципе, лечится, но требует времени и денег.