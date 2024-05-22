О 50-летней Антоновой тренер по лечебной физкультуре Орлова: «Лицо перекачанное»

Наталия Антонова. Фото: t.me/antonova_official

В целом актриса смогла впечатлить эксперта своей натуральной красотой.

50-летняя актриса Наталия Антонова удивляет своих поклонников. В своем возрасте она выглядит как 30-летняя! Подтянутая, стройная, со свеженьким лицом и лебединой шеей.

В личном блоге звезда сериала «Другая жизнь» нередко рассказывает, как ей удается добиться таких результатов. Она утверждает, что правильно питается и занимается физкультурой, включая упражнения для лица.

Тренер по лечебной физкультуре Наталья Орлова в разговоре с журналистом Teleprogramma.pro подтвердила, что любая женщина при желании может выглядеть не хуже Наталии Антоновой на пятом десятке без пластики и приема специальных препаратов. Главное — находить время для упражнений и следить за своим рационом.

Вместе с тем Орлова заметила, что артистка немного перестаралась с фейс-фитнесом.

«У Наталии Антоновой лицо красивое, натуральное, но перекачано, перетренированы скуловые мышцы. Я преподавала фейс-фитнес, он дает вот такие лица, сейчас перешла на глубокотканный массаж с элементами йоги для лица, это помогает снять до 70% зажимов в теле и сохранить свежий и ухоженный внешний вид. Сохраняется индивидуальность лица, оно не превращается в маску из мышц», — высказалась Наталья Орлова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также