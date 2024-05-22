О 50-летней Антоновой тренер по лечебной физкультуре Орлова: «Лицо перекачанное»

50-летняя актриса Наталия Антонова удивляет своих поклонников. В своем возрасте она выглядит как 30-летняя! Подтянутая, стройная, со свеженьким лицом и лебединой шеей.

В личном блоге звезда сериала «Другая жизнь» нередко рассказывает, как ей удается добиться таких результатов. Она утверждает, что правильно питается и занимается физкультурой, включая упражнения для лица.