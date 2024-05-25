Когда лучше стричь и окрашивать волосы по лунному календарю в июне 2024 года

Издревле люди замечали влияние Луны на различные аспекты жизни. Считается, что спутник Земли оказывает воздействие на рост растений, поведение животных и даже на состояние человеческого организма.

Неудивительно, что с течением времени появились рекомендации относительно того, когда лучше всего проводить косметические процедуры, связанные с волосами.

Как рассказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Татьяна Забелло , существуют благоприятные и неблагоприятные дни для стрижек и окрашивания волос.

Благоприятные дни в июне 2024 года: 2, 3, 6 (с 17:45), 7 (до 17:10), 8 (с 17:10), 9 (до 13:15), 10 (с 13:45 до 19:05), 15, 16, 17, 18 (до 13:20), 24 (с 13:25), 26 (до 18:25), 29, 30.

Совсем неподходящие дни для ухода за волосами в июне: 5, 6 (до 15:40), 11 (с 15:00), 12 (до 16:45), 20 (до 15:40), 21 (с 15:45), 27 (до 16:10).