О Боне психолог Барабанов: «Нигде не найдет себе применения, кроме родины»

Блогер и экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня с 2011 года жила в Монако и не подавала никаких признаков того, что собирается вернуться в Россию.

И вот в 2024 году она неожиданно для многих поклонников прилетела в Москву и отказалась от традиционного для нее прохождения по красной дорожке Каннского кинофестиваля. Боня уверенно заявила, что решила быть со своим народом в трудную минуту. Дескать, именно поэтому прилетела в свою страну.

Клинический психолог Родион Барабанов оценил слова светской львицы специально для сайта Teleprogramma.pro.

«Судя по ее реакциям, для Виктории важно не потерять сложившийся круг контактов, пиететных связей, заработок. Девушка совершенно отчетливо понимает, что нигде не сможет найти себе применения, кроме как на родине, поскольку не является масштабной личностью», — высказался эксперт.