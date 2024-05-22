О чокере Коки с эффектом укорачивания шеи модный эксперт Натали де Шан: «Носили представители контркультур»

Клава Кока появилась на публике в стильном и дерзком наряде в коже, украсив шею привлекательным украшением — черным чокером с перевернутым месяцем.

Исследователь моды Натали де Шан в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заметила, что это ожерелье, конечно же, актуально, но способно создать не лучший визуальный эффект. Так что бездумно подражать артистке явно не стоит. Важно оценить свой внешний вид и точно понять, как будет смотреться трендовый чокер на вас.

«Чокеры были особенно популярны в 2018–2019 годах, причем их эстетика отсылала к БДСМ-тематике. Конечно, и сегодня чокеры смело носят модницы.

Чокер и украшения на Клаве Коки интересны тем, что здесь мы видим перевернутый рогами вниз полумесяц, а это может быть символом бунтарства, неповиновения и темной стороны женственности. Этот атрибут нередко носили представители контркультур 1960–1970-х», — прокомментировала Натали де Шан.

Эксперт моды заметила, что практически все чокеры зрительно укорачивают и расширяют шею. «Поэтому если вы хотите визуально вытянуть шею, то лучше ничем эту зону не перегружать, а выбирать V-образные вырезы и украшения», — посоветовала собеседница издания.