О чокере Коки с эффектом укорачивания шеи модный эксперт Натали де Шан: «Носили представители контркультур»

Клава Кока появилась на публике в стильном и дерзком наряде в коже, украсив шею привлекательным украшением — черным чокером с перевернутым месяцем.
Исследователь моды
«Чокеры были особенно популярны в 2018–2019 годах, причем их эстетика отсылала к БДСМ-тематике. Конечно, и сегодня чокеры смело носят модницы.
Чокер и украшения на Клаве Коки интересны тем, что здесь мы видим перевернутый рогами вниз полумесяц, а это может быть символом бунтарства, неповиновения и темной стороны женственности. Этот атрибут нередко носили представители контркультур 1960–1970-х», — прокомментировала Натали де Шан.
Эксперт моды заметила, что практически все чокеры зрительно укорачивают и расширяют шею. «Поэтому если вы хотите визуально вытянуть шею, то лучше ничем эту зону не перегружать, а выбирать V-образные вырезы и украшения», — посоветовала собеседница издания.
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Клава Кока. Фото: t.me/klavacoca