Терапевт Ярцева дала совет тем, кто страдает от отеков ног в полетах, как Виктория Боня: «Зашли, забинтовались и полетели»

Блогер и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня пожаловалась в своих соцсетях, что при длительном перелете сталкивается с такой проблемой, как отечность ног. Из-за этого, как призналась Боня, она предпочитает покупать авиабилеты в бизнес-класс.

Терапевт Ирина Ярцева рассказала Teleprogramma.pro, как предотвратить такую проблему и помочь себя во время полета на самолете.

«Есть прекрасное средство, называется компрессионное белье. Чулки или гольфы компрессионные. Это решает проблему. Если отеки ног во время перелета — единственные симптомы, то ничего не надо специально делать, потому что длительная гиподинамия и изменение атмосферного давления, конечно, влияют на сосуды. У людей в возрасте это проявляется более выраженно», — пояснила врач.

Народный совет меньше пить жидкости перед полетом она назвала абсолютной ерундой.

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