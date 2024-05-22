Терапевт Ярцева дала совет тем, кто страдает от отеков ног в полетах, как Виктория Боня: «Зашли, забинтовались и полетели»

Блогер и экс-участница «Дома-2» Виктория Боня пожаловалась в своих соцсетях, что при длительном перелете сталкивается с такой проблемой, как отечность ног. Из-за этого, как призналась Боня, она предпочитает покупать авиабилеты в бизнес-класс.
Терапевт
«Есть прекрасное средство, называется компрессионное белье. Чулки или гольфы компрессионные. Это решает проблему. Если отеки ног во время перелета — единственные симптомы, то ничего не надо специально делать, потому что длительная гиподинамия и изменение атмосферного давления, конечно, влияют на сосуды. У людей в возрасте это проявляется более выраженно», — пояснила врач.
Народный совет меньше пить жидкости перед полетом она назвала абсолютной ерундой.
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«И никаких мочегонных препаратов не нужно пить, это все само проходит через сутки. После перелета нужно подольше полежать, подержав ноги кверху, либо походить. Но вообще если надеть компрессионное белье, проблем не будет. Если вам неудобно такое белье, тогда бинтуйте ноги эластичными бинтами. Зашли, забинтовались и полетели», — заявила Ярцева.
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