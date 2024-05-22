«Она за бортом, и даже спасательный круг не поможет»: новая песня Пугачевой не вернет ей популярность и внимание — вердикт таролога

Алла Пугачева накануне представила свою новую композицию под названием «Ложный стыд». Артистка поет о любви и в то же время заявляет, что опошляет свои чувства.

Таролог Марианна Абравитова считает, что новый сингл, как и остальные песни, которые может записать Пугачева, не помогут уехавшей за границу Алле Борисовне обрести былую популярность.

В беседе с Teleprogramma.pro эксперт заявила, что Пугачева решила выпустить песню, потому что именно сейчас начинает образовываться огромная пустота в ее жизни и мировосприятии, которую певица пытается таким образом заполнить.

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