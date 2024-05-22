«Она за бортом, и даже спасательный круг не поможет»: новая песня Пугачевой не вернет ей популярность и внимание — вердикт таролога

Алла Пугачева накануне представила свою новую композицию под названием «Ложный стыд». Артистка поет о любви и в то же время заявляет, что опошляет свои чувства.
Таролог
В беседе с Teleprogramma.pro эксперт заявила, что Пугачева решила выпустить песню, потому что именно сейчас начинает образовываться огромная пустота в ее жизни и мировосприятии, которую певица пытается таким образом заполнить.
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«Была попытка заполнить эту пустоту какими-то политическими высказываниями, но она не увидела прежнего интереса к своей персоне. Были попытки говорить о россиянах много негативного. Но внимание от нее ушло. Она больше не является таким объектом внимания, как раньше, когда все только и говорили об Алле Борисовне, звезде и Примадонне. Это время закончилось. И теперь, что бы она ни придумывала, какие бы песни ни пела, ни о каком успехе и внимании речь не идет.
Время ее упущено, но если бы она оставалась в обойме, на том месте, где была, вполне возможно, что внимание народных масс к ней даже бы возросло. Но сейчас она абсолютно за бортом и даже спасательный круг ей уже не поможет», — вынесла свой вердикт Абравитова.
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