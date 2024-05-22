Оценку Бузовой, появившейся в розовом платье и черных ажурных колготках, дала стилист: «Главное, чтобы Ольге самой нравился ее образ»

Ольга Бузова посетила премию журнала Moda topical. Певица и телеведущая выбрала для выхода бархатное мини-платье насыщенного розового цвета. Аутфит она дополнила черными ажурными колготками, розовыми туфлями-лодочками и сумочкой в тон. Многие подписчики Бузовой сравнили ее с Барби, а некоторые посчитали наряд простым и безвкусным.

Стилист Виктория Шабанова не нашла особых изъянов в образе певицы, однако указала на несколько допущенных ошибок.

«На Ольге Бузовой платье красивого цвета «фуксия». Этот цвет подходит внешности певицы. Что же касается ткани и кроя платья, то, на мой взгляд, оно простовато за счет легкой ткани и жаккардовой фактуры. У Ольги пропорциональные черты лица, и ей больше подошли бы строгие линии, более плотные ткани или структурированный крой», — заявила эксперт в беседе с Teleprogramma.pro.

Легкие платья, по ее мнению, лучше надевать во время отпуска и на прогулки, а не на официальное мероприятие.