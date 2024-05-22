Оценку Бузовой, появившейся в розовом платье и черных ажурных колготках, дала стилист: «Главное, чтобы Ольге самой нравился ее образ»

Фанаты сравнили Ольгу Бузову с Барби. Фото: Global Look Press  

Певица облачилась в платье цвета фуксия.

Ольга Бузова посетила премию журнала Moda topical. Певица и телеведущая выбрала для выхода бархатное мини-платье насыщенного розового цвета. Аутфит она дополнила черными ажурными колготками, розовыми туфлями-лодочками и сумочкой в тон. Многие подписчики Бузовой сравнили ее с Барби, а некоторые посчитали наряд простым и безвкусным. 

Стилист Виктория Шабанова не нашла особых изъянов в образе певицы, однако указала на несколько допущенных ошибок.

«На Ольге Бузовой платье красивого цвета «фуксия». Этот цвет подходит внешности певицы. Что же касается ткани и кроя платья, то, на мой взгляд, оно простовато за счет легкой ткани и жаккардовой фактуры. У Ольги пропорциональные черты лица, и ей больше подошли бы строгие линии, более плотные ткани или структурированный крой», — заявила эксперт в беседе с Teleprogramma.pro

Легкие платья, по ее мнению, лучше надевать во время отпуска и на прогулки, а не на официальное мероприятие. 

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Фото: соцсети Ольги Бузовой

«Черные колготки, хоть и кружевные, визуально утяжеляют образ. Для легкого платья лучше отказаться от колготок. Но с плотными платьями они смотрелись бы хорошо. Сумочка сама по себе отличная, базовая. Но в рамках образа я рекомендовала бы заменить ее на вечерний клатч геометрической формы, поддержав по стилю украшения. В целом, несмотря на критику, самое главное, чтобы Ольге самой нравился ее образ», — отметила Шабанова.

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