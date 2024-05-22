«Замуж за такого человека лучше не выходить вообще»: о женихе Погребняк ясновидящая Хуснетдинова

Мария Погребняк огорошила своих поклонников известием: через 9 месяцев после развода с футболистом Павлом Погребняк, отцом ее троих сыновей, она решила выйти замуж.

Предложение руки и сердца ей сделал бизнесмен Игорь Головинский. Продюсер не рассказывает о нем подробностей и не показывает в соцсетях, ссылаясь на то, что ее избранник человек не публичный.

Поэтому, чтобы немного прояснить ситуацию и закрыть многие вопросы наших читателей, Teleprogramma.pro обратилась к ясновидящей Айгуль Хуснетдиновой , чтобы она смогла охарактеризовать жениха Марии Погребняк и раскрыла, какое будущее ждет молодоженов.

«Маловероятно, что у Марии что-то сложится с этим мужчиной, потому что от него идет энергия агрессии, дискомфорта очень сильная», — сразу сказала Айгуль.

Затем ясновидящая разложила карты таро и обратила внимание на то, что Марии Погребняк в отношениях с мужчинами прежде всего нужны деньги.

«Ее нужно обеспечивать, нужно чтобы вокруг нее плясали, говорили, какая она красивая, какая молодец, и давали деньги. Она очень корыстный человек. Ее избранник жесткий, временами даже жестокий человек. Энергия насилия, подавления очень сильно от него идет. Погребняк будет чувствовать очень сильное давление с его стороны. Он ни с кем не считается, только с собой», — сказала экстрасенс.

По словам Айгуль Хуснетдиновой, избранник Марии Погребняк на самом деле хочет создать семью. И, поскольку он связан с финансами, может дать участнице проекта «Сокровища императора» то денежное обеспечение, на которое она рассчитывает.

«Он тоже такой человек, про деньги, про корысть. Их отношения — это не про любовь, романтику и чувства. Это обмен взаимный», — поведала Айгуль.

Пока возлюбленный известной блондинки не торопится сближаться с ее сыновьями, выдерживает дистанцию. И неясно, сможет ли он сойтись с ними в дальнейшем.

«Насколько он порядочный? Не очень. Совет Марии от меня такой: эти отношения нужно оставлять на стадии влюбленности и встреч. Замуж за такого человека лучше не выходить вообще», — резюмировала Айгуль Хуснетдинова.