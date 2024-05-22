Продукты, содержащие важные витамины для поддержания молодости кожи, назвала врач Мухина

Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, какие продукты нужно включить женщинам в рацион, чтобы замедлить процесс старения кожи.

По ее словам, очень мощные дерматопротекторы — витамины А и Е. Продукты, богатые витамином А, — это все оранжевые овощи и фрукты: морковь, тыква, дыня, апельсины, ананасы, абрикосы. Витамина Е много в семечках, орехах, авокадо, оливковом масле, семенах чиа и киноа.

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«Киноа — хороший друг кожи. Она выводит токсины, содержит фосфор, цинк, кальций и железо. Железо — это тоже дерматопротектор. Потому что весь кислород переносится именно с помощью железа в организме.

Если не хватает железа, то будет гипоксия кожи и нарушение обмена веществ. Кожа будет быстрее стареть. Не стоит забывать и о такой полезной крупе, как гречка, которая тоже содержит очень много железа», — заявила диетолог.