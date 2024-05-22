Собчак в Каннах копировала актрису, признанную иконой стиля: «Очки, помада, ретроукладка — все это отголоски образа»

Российская журналистка Ксения Собчак появилась на красной дорожке в Каннах в длинном белом платье, дополнив его пиджаком оверсайз в тон. В качестве аксессуаров она выбрала дорогое колье, бронзовый клатч и солнцезащитные очки формы «бабочка».
Стилист
«Выбор пал на монохромный вариант неспроста. Учитывая высокий статус мероприятия и пристальный взор хейтеров, а также деятелей моды, она решила не рисковать. Ведь, сделав акцент на красную помаду и экстрадорогое колье, точно не прогадаешь», — отметил стилист.
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Фото: соцсети Ксении Собчак
Эксперт увидел в образе Ксении Собчак некую отсылку к 1980-м. По его мнению, этот стиль подчеркивают очки и пиджак оверсайз.
«Ксения во многом ориентируется на стиль одной российской актрисы, которая уже давно признана иконой стиля: очки, помада, ретроукладка — все это отголоски образа Ренаты Литвиновой», — считает Громов.
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