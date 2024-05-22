Собчак в Каннах копировала актрису, признанную иконой стиля: «Очки, помада, ретроукладка — все это отголоски образа»

Ксения выбрала монохромный наряд. Фото: Global Look Press  

Журналистка сделала акцент на аксессуарах, макияже и прическе.

Российская журналистка Ксения Собчак появилась на красной дорожке в Каннах в длинном белом платье, дополнив его пиджаком оверсайз в тон. В качестве аксессуаров она выбрала дорогое колье, бронзовый клатч и солнцезащитные очки формы «бабочка».

Стилист Руслан Громов по просьбе Teleprogramma.pro оценил модный образ Собчак. По его мнению, Ксения выбирала аутфит для кинофорума довольно долго, чтобы не попасть под шквал критики. 

«Выбор пал на монохромный вариант неспроста. Учитывая высокий статус мероприятия и пристальный взор хейтеров, а также деятелей моды, она решила не рисковать. Ведь, сделав акцент на красную помаду и экстрадорогое колье, точно не прогадаешь», — отметил стилист.

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Фото: соцсети Ксении Собчак

Эксперт увидел в образе Ксении Собчак некую отсылку к 1980-м. По его мнению, этот стиль подчеркивают очки и пиджак оверсайз.

«Ксения во многом ориентируется на стиль одной российской актрисы, которая уже давно признана иконой стиля: очки, помада, ретроукладка — все это отголоски образа Ренаты Литвиновой», — считает Громов.

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