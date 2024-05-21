Профайлер Анищенко о Собчак и Бурковском: «Подпускают друг друга в интимную зону, любовных знаков не вижу»

Неужели Ксения Собчак променяла Константина Богомолова на Андрея Бурковского? Илья Анищенко считает, что нет, они просто друзья.

«На фотографии я вижу только друзей. Оба подпускают друг друга в интимную зону, но щеками не соприкасаются. Она все равно держит барьер, немного отклоняется. У них хорошие дружеские, доверительные отношения. Любовных знаков я здесь особо не вижу. Они либо друзья, либо просто хорошо знают друг друга, уважают и могут позволить себе вот так сблизиться», — высказался собеседник издания.