Профайлер Анищенко о Собчак и Бурковском: «Подпускают друг друга в интимную зону, любовных знаков не вижу»

Ксения Собчак прилетела на Каннский кинофестиваль без мужа Константина Богомолова, заинтриговав фолловеров выставленным в соцсети снимком с Андреем Бурковским.
Конечно, интригу ведущей создать удалось, ведь уже давно перешептываются о разладе в ее семье. А профайлер
Телеведущая Ксения Собчак повеселилась с актером Андреем Бурковским. Фото: соцсети К. Собчак
Неужели Ксения Собчак променяла Константина Богомолова на Андрея Бурковского? Илья Анищенко считает, что нет, они просто друзья.
«На фотографии я вижу только друзей. Оба подпускают друг друга в интимную зону, но щеками не соприкасаются. Она все равно держит барьер, немного отклоняется. У них хорошие дружеские, доверительные отношения. Любовных знаков я здесь особо не вижу. Они либо друзья, либо просто хорошо знают друг друга, уважают и могут позволить себе вот так сблизиться», — высказался собеседник издания.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: