Эзотерик Шенгелия призвал не бояться магнитных бурь с 25 мая: «Жизнь человека зависит от его выборов»

В Сети активно распространяется информация о том, что магнитные бури, которые случатся 25–27 мая (это подтверждает ресурс «Яндекс.Погода»), не просто принесут с собой электромагнитные явления, а буквально изменения судеб. Якобы человечество испытает на себе «энергетическую чистку».

Сайт Teleprogramma.pro попросил прокомментировать эти известия Илью Шенгелия , эзотерика и преподавателя эзотерических практик. Эксперт назвал все эти пугающие известия обычной выдумкой.

«Люди очень цепляются за эмоцию страха. Поэтому новости, где что-то предрекают негативное, это просто так называемый кликбейт. Чтобы просто раскрутить эту новость. На самом деле нет никаких доказательств и исследований по поводу «энергетических чисток», которые приходят из-за вспышек на Солнце. Вся жизнь человека зависит от его выборов, т.к. та ситуация, в которой он находится сейчас, это следствие его ранее сделанных выборов. Чтобы начать принимать решения более правильные, стоит больше учиться, познавать этот мир. Да так, чтобы фейковые новости не смогли запудрить вам мозг. Также стоит делать зарядку и заниматься спортом, закалять свое тело, чтобы стать менее метеозависимыми. И никакие солнечные бури, ветер, давление или холод вообще бы на вас никак не влияли», — сказал Шенгелия.

Он также советовал людям заниматься физкультурой и не забывать про системные медицинские обследования, чтобы не чувствовать недомоганий во время магнитных бурь. «Займитесь собой, а не чтением фейковых вбросов. Можете начать вместе со вспышками. Солнышко вам сигналит: «Эй, займись своим здоровьем, образованием, бизнесом. И все будет хорошо».