Косметолог Татьяна Аюпова о 42-летней Карине Кокс: «Овал лица уже поплыл»

Карине Кокс в шоу «Сокровища императора» не так давно пришлось напомнить про свой возраст — 42 года. Она была вынуждена это сделать, когда участники телепроекта накинулись на нее за то, что она отдала «черную кошку» маме Евгения Ершова Елене Путылиной.

Коллеги по битве за миллион юаней обвинили Кокс в том, что она, дескать, вставляет палки в колеса уже не молодой женщине. Здесь певица и раскрыла карты, что маме Ершова 45 лет, а ей всего на три года меньше.

Карина действительно сохранила очень стройную подтянутую фигуру, которой и 25-летние девушки могут позавидовать, но вот над лицом звезде все-таки стоит поработать, уверена врач-косметолог Татьяна Аюпова.

В беседе с журналистами сайта Teleprogramma.pro эксперт в области красоты заметила, что у певицы проблемной частью лица является его нижняя часть, во многом из-за неправильного прикуса. Оставлять все так, как есть, не нужно, ведь с возрастом погрешности внешности только усугубляются.

«У Карины Кокс нижняя треть лица вся сжатая, видны брыли, овал лица уже поплыл, губы тонкие, заметно, что девушка возрастная. Неправильный прикус приведет к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом. Конечно, ей нужно поработать над решением эстетических проблем», — прокомментировала эксперт.