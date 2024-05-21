Иосиф Пригожин удивился новому заявлению Кологривого: «Максимально привлекает внимание к своей персоне»

Актер Никита Кологривый рассказал, что выбрал свою профессию не из любви к искусству, а из желания заработать много денег и стать известным.

Откровения актера в беседе с Teleprogramma.pro оценил продюсер Иосиф Пригожин. Он удивился непоследовательности Кологривого, который ранее заявлял об обратном.

По мнению Пригожина, звезда сериала «Слово пацана» просто привлекает к себе внимание, поддерживая таким образом свою популярность.

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