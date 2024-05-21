«Делаем варенье, компоты и натуральные соки»: кто из звезд превратился в огородника - неожиданно

Погода этой весной преподнесла нам немало сюрпризов. Капризы природы, выразившиеся в неожиданных снегопадах на майские праздники, не только расстроили планы многих на отдых, но и нанесли серьезный ущерб первым всходам.
Сезон клубники в Московской области из-за похолодания сдвинулся на неопределенный срок, чем вызвал разочарование у дачников. Многие с нетерпением ждали возможности насладиться первыми ягодами, но природа внесла свои коррективы.
А ведь среди знаменитостей тоже есть те, кто неравнодушен к работе на земле и с удовольствием проводит время на даче. Для кого-то дача — это возможность отдохнуть от шума и суеты мегаполиса, побыть наедине с природой, насладиться свежим воздухом и тишиной.
Другие же находят удовольствие в садоводстве и огородничестве, получая удовлетворение от выращивания собственного урожая. Кто же из российских звезд предпочитает городской суете загородную жизнь и с радостью меняет сцену на грядки? Узнала Teleprogramma.pro.
Полина и Дмитрий Дибровы
Шикарная загородная резиденция Полины и Дмитрия Дибровых, известная как Villa Paulina, расположена в элитном подмосковном поселке «Успенские поляны». На участке площадью 15 соток создан настоящий райский уголок, обустроенный в лучших европейских традициях.
Полина страстно увлечена садоводством и с гордостью демонстрирует плоды своих трудов.
«Мой сад — моя гордость, — признается она. — В нем растет много всего. Я любуюсь сиренью, а еще девичьим виноградом. Знаете, это такой виноград, который не приносит плодов, он декоративный. Представляете, он оплел уже половину нашего дома и некоторые деревья. У нас растут липы, которые мы стрижем, чтобы они выглядели, как воздушные шары».
Слова Полины свидетельствуют о том, что она не просто владелица роскошного сада, но и человек, влюбленный в свое дело, находящий радость и удовлетворение в работе с растениями.
Полина Диброва любит проводить время на даче. Фото: соцсети Полины Дибровой
Арина Шарапова
Загородный дом телеведущей Арины Шараповой — это не просто место для отдыха, а настоящий оазис, где она черпает силы и вдохновение. Арина признается, что ничто не приносит ей такого удовольствия, как работа на земле.
Особую гордость у телеведущей вызывает сад, посаженный еще ее бабушками и дедушками. 25 фруктовых деревьев — черешни, вишни, яблони, айвы — радуют своим великолепием и обилием плодов.
«У нас ничего не пропадает, — рассказывала Арина. — Делаем варенье, компоты и натуральные соки. Конечно, мы делимся этим добром с друзьями и соседями. У нас урожай такой обильный, что мы готовы дарить его даже прохожим».
Эти слова свидетельствуют о том, что Арина не только бережно хранит семейные традиции, но и щедро делится плодами своего труда с окружающими.
Арина Шарапова делает заготовки на зиму. Фото: Global Look Press
Певица Слава
Настоящим убежищем для певицы Славы стала ее дача в деревне Поздняково Красногородского района. На участке площадью 32 сотки свободно расположился двухэтажный дом и сад, созданный по личному вкусу хозяйки.
Слава с увлечением занимается садоводством и черпает вдохновение в специализированных магазинах, где выбирает семена и саженцы для своей загородной резиденции.
«Я не приглашала дизайнеров к себе на участок, — признается певица. — Мне нравится все делать самой. Буквально недавно я посадила калину, а еще иву и каштан. У меня растут и плодовые деревья, например вишня. Люблю огород, выращиваю помидоры и огурцы. И, конечно, как же без цветов! Мне кажется, что из певицы я постепенно превращаюсь в дачницу».
Интересно, что соседкой Славы по даче является еще одна известная личность — певица Любовь Успенская.
Певица Слава отдыхает на своей даче от городской суеты. Фото: соцсети певицы Славы
Анастасия Макеева
Анастасия Макеева, как и многие ее коллеги, высоко ценит прелести загородной жизни. Ее дача, расположенная под Каширой, — это не просто место для отдыха, а настоящий источник вдохновения и возможность восстановить силы.
Актриса признается, что дача помогает ей собраться с мыслями, побыть наедине с собой, отдохнуть от суеты и вернуться к работе с новыми силами.
Во время одного из своих интервью Анастасия рассказала о своей загородной резиденции. Оказывается, она самостоятельно спроектировала и построила два дома в стиле прованс. На участке сохранились березы, которые Анастасия не стала вырубать, поскольку считает, что они создают неповторимую атмосферу.
Анастасия Макеева с мужем. Фото: соцсети Анастасии Макеевой
Анастасия Мельникова
Звезда сериала «Менты» Анастасия Мельникова — большая поклонница загородной жизни. С ранней весны до поздней осени она живет в своем доме под Санкт-Петербургом, считая, что только на природе может полностью восстановить силы после съемок. Да и ее дочери Маше, по словам актрисы, легче дышится на свежем воздухе.
Участок Мельниковых впечатляет своими размерами — 50 соток. На его территории расположился не только дом Анастасии, но и дом ее младшего брата. Семья с удовольствие проводит время на даче, наслаждаясь прелестями загородной жизни. Актриса рассказала, как в прошлом году собрали большой урожай яблок, варили варенье и солили огурцы.
«Дачную жизнь мы очень любим. Малину собрала и заморозила. Я ее очень люблю сырую: перетираю с сахаром, кладу в пластиковую бутылку и замораживаю», — поделилась Анастасия.
Анастасия Мельникова занимается огородом вместе с дочерью. Фото: Global Look Press
Роза Сябитова
Главная российская телесваха Роза Сябитова тоже проводит много времени на даче и ловко управляется с огородом. Teleprogramma.pro решила поинтересоваться у нее, как пережил ее урожай внезапные майские заморозки и главное, что случилось с клубникой.
«Клубника померзла у меня, но сейчас она реанимировалась, — поделилась Сябитова с Тeleprogramma.pro. — Я провела определенные действия, перед заморозками тоже обильно ее поливала и добавляла минеральные удобрения. Но все равно померзла, хоть я ее и накрывала. Вот в теплице клубника не замерзла, а на улице — не уцелела. Но все ростки я скинула пожухлые и смотрю — новенькие поднимаются».
Что касается ведения дачи в целом, выяснилось, что телесваха небольшая фанатка этих занятий и затеяла все это только для своей семьи.
«У меня нет тяги к огородничеству вообще. Как любит сейчас молодежь говорить, «от слова «совсем». Да, я это делаю, но потому что с момента, когда начала жить за городом, я для себя решила, что мои дети и внуки все будут с грядки есть. Поэтому у меня очень много плодовых — смородины, малины.
Еще посадила шесть кустов помидоров, клубнику вот посадила, чтобы научиться с ней обращаться. Взяла самый неприхотливый сорт, который плодоносит до сентября. И вот дети утром встали, собрали клубнику к завтраку, в кашку добавить. Только для этого я все делаю, потому что потребности и любви у меня к этому нет. Но есть желание накормить своих близких и важные для огородника качества — внимательность и терпение», — рассказала она.
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