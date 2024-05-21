«Делаем варенье, компоты и натуральные соки»: кто из звезд превратился в огородника - неожиданно

Погода этой весной преподнесла нам немало сюрпризов. Капризы природы, выразившиеся в неожиданных снегопадах на майские праздники, не только расстроили планы многих на отдых, но и нанесли серьезный ущерб первым всходам.

Сезон клубники в Московской области из-за похолодания сдвинулся на неопределенный срок, чем вызвал разочарование у дачников. Многие с нетерпением ждали возможности насладиться первыми ягодами, но природа внесла свои коррективы.

А ведь среди знаменитостей тоже есть те, кто неравнодушен к работе на земле и с удовольствием проводит время на даче. Для кого-то дача — это возможность отдохнуть от шума и суеты мегаполиса, побыть наедине с природой, насладиться свежим воздухом и тишиной.

Другие же находят удовольствие в садоводстве и огородничестве, получая удовлетворение от выращивания собственного урожая. Кто же из российских звезд предпочитает городской суете загородную жизнь и с радостью меняет сцену на грядки? Узнала Teleprogramma.pro.

Полина и Дмитрий Дибровы

Шикарная загородная резиденция Полины и Дмитрия Дибровых, известная как Villa Paulina, расположена в элитном подмосковном поселке «Успенские поляны». На участке площадью 15 соток создан настоящий райский уголок, обустроенный в лучших европейских традициях.

Полина страстно увлечена садоводством и с гордостью демонстрирует плоды своих трудов.

«Мой сад — моя гордость, — признается она. — В нем растет много всего. Я любуюсь сиренью, а еще девичьим виноградом. Знаете, это такой виноград, который не приносит плодов, он декоративный. Представляете, он оплел уже половину нашего дома и некоторые деревья. У нас растут липы, которые мы стрижем, чтобы они выглядели, как воздушные шары».

Слова Полины свидетельствуют о том, что она не просто владелица роскошного сада, но и человек, влюбленный в свое дело, находящий радость и удовлетворение в работе с растениями.