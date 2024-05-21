Заслуженный артист Алексей Огурцов об Инстасамке: «Запретить полностью!»

Алексей Огурцов в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro поддержал Марию Шукшину в вопросе с Инстасамкой. В личном блоге артистка высказалась о билбордах с участием блогерши, на которых исполнительница хита «За деньги — да» рекламирует платформу, предназначенную для общения педагогов, родителей и школьников.

«Что дальше? В депутаты?» — подумала я, проезжая вчера по Садовому. Ну, или в движперы, на худой конец? O tempora! O mores!» — ужаснулась артистка.

Она удивилась, что протестуют против Инстасамки в качестве ориентира для молодежи только новосибирцы, которые пытаются запретить проекты со скандально известной блогершей.

Алексей Огурцов сказал, что в настоящее время ведет переговоры с Минкультом России о необходимости проведения проверки российских артистов на предмет того, как они влияют на общество, какие идеи продвигают.

«Артисты должны публично изъявить свою позицию, как они относятся к российской культуре. Молодежь подражает артистам, музыкантам, публичным людям. И публичные люди, которые живут на территории Российской Федерации, выступают на отечественных каналах, получают государственные деньги, обязаны соблюдать все нормы, законы и правила граждан Российской Федерации, нести образ российской культуры», — считает Огурцов.

Личностям вроде Инстасамки, пропагандирующей жизненный принцип «за деньги — да» и выражающейся ненормативной лексикой в своих песнях, не должно быть доступа к публичному пространству.

«Я считаю, что надо полностью запретить выступления людей с такими речами, тех, кто выступает за нетрадиционные ценности Российской Федерации», — сказал Огурцов изданию.