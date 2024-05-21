Психолог считает, что тоскующая по умершему мужу Гурцкая нуждается в помощи: «Необходимо жить ради себя, ради своих целей»

Певица Диана Гурцкая так и не смирилась со смертью мужа Петра Кучеренко, который внезапно скончался год назад. На днях она обратилась к нему в соцсетях и заявила, что не может избавиться от боли и тоски. Также Гурцкая признавалась, что винит себя в смерти мужа. Она считает, что могла бы предотвратить печальный исход, если бы была рядом.

Психолог Анна Савельева заявила Teleprogramma.pro, что для принятия смерти близкого может потребоваться от полугода до нескольких лет. Но когда человек считает, что он в чем-то виноват, необходима помощь специалиста, иначе процесс горевания может затянуться надолго.

«Нужно чувство вины убирать и дать человеку ресурс, для чего ему дальше жить. Пока она живет тем, что винит себя и совершает какие-то ритуалы, пишет письма, благодаря чему как-то держится на плаву. Но это будет работать до поры до времени. Поэтому специалист однозначно нужен, причем не стоит выжидать, когда она будет готова, потому что достаточно много времени прошло. Сложно, тяжело. Но надо жить дальше. Ради того, что дает ресурс и опору в жизни. Некоторые начинают жить ради детей. Это тоже неправильно. Необходимо жить ради себя, ради своих целей, ценностей», — отметила эксперт.

По ее словам, некоторые люди говорят о том, что теряют частичку себя после смерти родственников. Поэтому специалист, психолог, должен вернуть эту «частичку» обратно, чтобы человек стал целостным и смог продолжать жить.

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