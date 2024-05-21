Таролог о борющейся с раком Заворотнюк: «Тяжелейшее наказание. Бедная Анастасия эти пять лет находится в аду»

Актриса Анастасия Заворотнюк уже давно не появляется в публичном пространстве. До нас доходит только отдельная информация о ее состоянии, в основном от дочери Анны.
Заворотнюк поставили тот же диагноз, что и Жанне Фриске: рак головного мозга. Фриске два года боролась с неоперабельной опухолью головного мозга. Она заболела через три месяца после родов, летом 2013 года. Заворотнюк уже пять лет продолжает борьбу с раком.
Таролог
«Потому что через короткий срок после рождения ребенка они заболевали раком мозга. Скорее всего, они проходили гормональную терапию. Все говорит о том, что были серьезные гормональные манипуляции. И я бы назвала эту историю очень высокой платой за жизнь поздних детей. Заворотнюк так заплатила за появление третьего ребенка на свет», — заявила Буш в беседе с Teleprogramma.pro.
По ее мнению, в этом случае нельзя говорить о ремиссии. Сейчас медки лишь поддерживают жизнь в Анастасии, которую «сжирает» страшнейшая болезнь.
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«Это тяжелейшее страдание и наказание. Тяжелейшее лечение. Человек, пока продолжается эта болезнь, не живет. Он цепляется за жизнь, чтобы хоть как-то находиться на этой земле. Это суровое наказание, испытание за попытки обмануть природу. Потому что поздние дети — это все-таки попытки обмануть природу. Это схоже со сделкой с дьяволом. Дьявол даст вам то, что вы хотите. Но что он заберет взамен?
Я считаю, что бедная Анастасия на самом деле для себя не живет уже пять лет. Она находится эти пять лет в аду. Для близких она жива, и ребенок может посмотреть на маму, но для нее это адское испытание. Наказание за желание, чтобы был еще один ребенок, за желание стать счастливой, получить полноценную семью. Не все наши желания безобидны. И иногда это заканчивается таким образом», — отметила таролог.
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