Таролог о борющейся с раком Заворотнюк: «Тяжелейшее наказание. Бедная Анастасия эти пять лет находится в аду»

Актриса Анастасия Заворотнюк уже давно не появляется в публичном пространстве. До нас доходит только отдельная информация о ее состоянии, в основном от дочери Анны.

Заворотнюк поставили тот же диагноз, что и Жанне Фриске: рак головного мозга. Фриске два года боролась с неоперабельной опухолью головного мозга. Она заболела через три месяца после родов, летом 2013 года. Заворотнюк уже пять лет продолжает борьбу с раком.

Таролог Мирослава Буш считает, что страшная болезнь и Заворотнюк, и Фриске связана с манипуляциями, которые они делали в зрелом возрасте, чтобы родить ребенка.

«Потому что через короткий срок после рождения ребенка они заболевали раком мозга. Скорее всего, они проходили гормональную терапию. Все говорит о том, что были серьезные гормональные манипуляции. И я бы назвала эту историю очень высокой платой за жизнь поздних детей. Заворотнюк так заплатила за появление третьего ребенка на свет», — заявила Буш в беседе с Teleprogramma.pro.

По ее мнению, в этом случае нельзя говорить о ремиссии. Сейчас медки лишь поддерживают жизнь в Анастасии, которую «сжирает» страшнейшая болезнь.

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